Rossanese, Sifonetti: ‘Lotteremo per il primato’

L’ultima giornata di campionato ha cambiato il volto della classifica tra le prime della classe. Il pareggio della Rossanese, maturato nella trasferta di Schiavonea e il successo del Young Boys sul Città di Rossano, ha lanciato cassanesi al primato solitario. Proprio il pari dei rossoblu ha confermato quanto la fortuna non stia girando nel verso giusto per i ragazzi allenati da Paolo Triolo. Sul match è tornato a parlare Giuseppe Sifonetti: “La nostra è una squadra di livello e, proprio per questo, i nostri avversari danno il tutto per tutto per fare una bella figura. La fortuna non è stata dalla nostra parte, ma siamo consapevoli di dover migliorare“.

Le prime settimane in rossoblu

L’ex ala offensiva, con un passato da assoluto protagonista nelle categorie professionistiche, analizza queste prime settimane in rossoblu: “Sono stato accolto nel migliore dei modi. Per me questa rimane sempre una maglia speciale, essendo quella della mia città. Ho sposato il progetto della Rossanese perché ho trovato una dirigenza seria che vuole ambire a traguardi importanti. I miei compagni – continua Sifonetti – si stanno dimostrando degli atleti esemplari. Siamo uniti e il nostro obiettivo è quello di arrivare in Promozione. Per fare questo dobbiamo sudare e faticare, senza lasciare nulla di incompiuto. Già nella prossima gara di campionato contro il Geppino Netti abbiamo l’obbligo di vincere per riprenderci il primo posto in classifica“.

Infine, lo stesso beniamino dello “Stefano Rizzo”, dopo qualche acciacco fisico che non gli ha permesso di essere a totale disposizione di mister Triolo, è sempre più vicino al rientro. Non è da escludere un suo impiego dal primo minuto già nella prossima sfida di cartello.