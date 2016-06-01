Rossella Brescia e Luciano Cannito ospiti al saggio di Pianeta Danza

Ospiti d’eccezione in arrivo per il Galà di fine anno degli allievi della scuola Pianeta Danza diretta da Isabella Sisca. Al Teatro Auditorium Unical, la sera del 10 giugno ci saranno Rossella Brescia, ballerina, conduttrice TV e speaker radiofonica, Luciano Cannito, coreografo internazionale. Con loro anche Cesare Vangeli, affermato coreografo e regista, fondatore della prestigiosa scuola di musical Lim di Roma. Gli ospiti d’onore assisteranno allo spettacolo dei giovani allievi di Pianeta Danza, che chiudono le attività didattiche svolte durante 10 mesi di studio, i prossimi 10, 11 e 12 giugno. Dopo la presenza di Carla Fracci, lo scorso anno, anche questa volta, nomi di grande prestigio arricchiscono le esibizioni e le coreografie che andranno in scena. Con l’obiettivo di avvicinare tutti gli allievi della scuola ai grandi centri e alle accademie d’arte nazionali e internazionali, i docenti ospiti hanno realizzato alcune delle coreografie nelle quali i giovani ballerini si esibiranno. Attraverso questo lavoro gli stessi docenti ospiti hanno la possibilità di segnalare alla Direzione della scuola gli elementi che possono aspirare ad una carriera artistica, come già avvenuto per tantissimi allievi formatisi nella scuola.

Rossella Brescia e Luciano Cannito alla serata inaugurale

Rossella Brescia sarà ospite della serata inaugurale insieme al marito Luciano Cannito, coreografo di fama internazionale, che nel corso di questi mesi ha lavorato con gli allievi della scuola. Cannito ha iniziato la sua collaborazione con Isabella Sisca nel 1990 con il balletto “Miti e Leggende di Calabria”, con la regia di Italo Nunziata, testi di Coriolano Martirano e musiche di Piero Scorpiniti e in cui Stefano De Gaetano è stato assistente alla coreografia. Il maestro Cannito ha tenuto dei workshop coreografici in occasione dei quali ha preparato due coreografie, che saranno proprio rappresentate durante gli spettacoli di giugno.

Altra prestigiosa presenza, quella del maestro Cesare Vangeli: regista, coreografo, nonché ballerino e coreografo di tip tap di fama internazionale. Il maestro Vangeli collabora con la scuola diretta da Isabella Sisca dal lontano 1997. Annualmente tiene delle lezioni di formazione e perfezionamento di tap dance e Jazz stile Broadway per allievi ed insegnanti, contribuendo significativamente alla loro formazione e perfezionamento.