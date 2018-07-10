Nell’accogliente e confortevole cornice della “Terrazze Le Rose” si è svolta l’annuale cerimonia di passaggio del collare, che segna ogni anno l’insediamento del nuovo presidente alla guida del prestigioso sodalizio internazionale.

La cerimonia del passaggio del collare ha suggellato il cambio del presidente per il nuovo anno sociale 2018-2019 del del Rotary Club Reggio Calabria Sud Paralleo 38 di Reggio Calabria; la dott.ssa Tommasina Augusta D’Agostino darà continuità all’opera svolta dal dott. Luigi Leone.

La serata di investitura e le autorità rotariane

La serata di investitura ha visto la partecipazione numerosa dei soci con i propri familiari, dei presidenti in rappresentanza dei Club della provincia di Reggio Calabria . Inoltre, erano presenti le più importanti autorità rotariane del Distretto 2100 Rotary Club (Campania, Calabria e Lauria), i PDG dott. Alfredo Focà e il dott. Luciano Lucania .

Dopo il saluto e il benvenuto alle autorità presenti, il presidente uscente dott. Leone ha relazionato sulle manifestazioni organizzate durante l’anno sociale, ringraziando tutti quei soci che hanno fattivamente collaborato al raggiungimento di straordinari risultati nell’ambito dei services a cui il Club ha preso parte. Sono stati così insigniti della P. H i soci Antonino Calarco, Domenico Calarco, Monica Falcomata’, Domenico Malara, Nadia Minasi, , Enrico Paratore e Filippo Zema

Il motto del nuovo presidente: cuore, mente, azione

Il nuovo presidente, Dott. D’Agostino, ha scelto come motto, condiviso con il direttivo, “CUORE – MENTE – AZIONE”: tre parole che rappresentano le “armi” del Rotary.

“Ogni progetto nasce dal cuore, con la mente si pianifica e con l’azione si realizza” – ha dichiarato la dott.ssa D’Agostino nel corso del suo intervento programmatico volendo così sottolineare la continuità con le attività passate, auspicando una positiva collaborazione con le associazioni operanti sul territorio, con le amministrazioni locali e, soprattutto, con gli istituti scolastici presenti nella zone, impegnando altresì il Club nei service che saranno indicati dal nuovo Governatore del Distretto 2100, dott. Salvatore Iovieno.

Il nuovo direttivo per l’anno sociale 2018-2019

La neo presidente, infine, ha presentato il direttivo del nuovo anno che sarà così composto:

Presidente D’AGOSTINO Tommasina Augusta , Vice Presidente CALARCO Domenico, Segretario MARTINO Maria, Prefetto ALBINO Paolo, Tesoriere MINASI Nadia, Segretario Esecutivo,TRAVIA Alessandro, Delegato Internet CALARCO Antonino, Past President LEONE Luigi Antonio, – Presidente Designato DEPINO Nicodemo,Presidente Eletto FRAGOMENI Francesco Giovanni , Pubbliche Relazioni e Addetto Stampa, Peppe Giannetto.

Dopo lo scambio degli spillini e dei doni tra i due presidenti che si sono passati il testimone, sono intervenuti per un indirizzo di saluto: il Past Governatore, dott. Luciano Lucania, e la dott. Miriam Costa , Assistente distrettuale del distretto 2100, che ha portato i saluti del Governatore Salvatore Iovieno

Il taglio della torta finale ha dato di fatto avvio alla presidenza di D’Agostino Tommasina Augusta.