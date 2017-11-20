E sono cinque! Tante le vittorie di fila della Royal che bagna con il pokerissimo la sua seconda giornata da capolista, prima davanti al proprio numeroso e caloroso pubblico. Doppiette delle ‘solite’ Losurdo (14 totali) e Primavera (11), e brindisi per Fragola e la giovanissima De Sarro, alla quinta segnatura personale. Com’era prevedevi bile alla vigilia il divario tra le due squadre s’è palesato anche in campo, e la Royal ha gestito con padronanza gioco e partita. Ormai la squadra lametina a recepito i dettami del gioco di mister Ragona e le ragazze schierate mettono in mostra una buona qualità di gioco. Cosiccome è migliorata anche la concretizzazione dell’enorme mole di gioco che Fragola&compagne hanno creato anche contro Taranto. Taranto ha mostrato tutti i limiti evidenziati dall’attuale precaria classifica, ma ciò non diminuisce i meriti della Royal, abile a stare sempre concentrata e fin dalle prime battute.

La cronaca del primo tempo

CRONACA. Mister Ragona schiera Ceravolo, Fragola, Corrao, Linza e Losurdo. Taranto con Linzalone, Stante, Caramia, L’Assainato e Gentile. Parte lancia in resta la Royal: Linza, Corrao (c’è un mani in area ospite non sanzionato) e Losurdo sono pericolose. Risponde Caramia, a lato. Quindi ancora Corrao per la Royal, para Linzalone da due passi. Idem poco dopo Ceravolo, attenta su un diagonale di Caramia. Un tiro di Losurdo poi, si trasforma in assist per Fragola, brava il portiere ospite. Time out e al rientro Primavera per Corrao. Comanda sempre la Royal, insidiosa con Linza due volte e Primavera.

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Quindi botta e risposta Losurdo e Gentile, brava Ceravolo. E si arriva al vantaggio Royal: Linzalone devia fuori area su tiro di De Sarro, gran destro all’angolino di Primavera e stavolta il portiere nulla può. 1-0. Il Taranto subisce il colpo e dopo poco meno di due minuti la Royal raddoppia: Fragola prende palla nella propria metà campo, avanza indisturbata e di piatto la mette all’angolino. 2-0. Da qui a fine primo tempo la Royal ha 2 occasioni per triplicare, ma Losurdo e Linza non ne approfittano. Anche Taranto di fa pericoloso con diagonale di Cardolini a fil di palo.

La ripresa e il tris della Royal

RIPRESA. Royal con due cambi rispetto al primo tempo: Primavera e De Sarro per Corrao e Linza. Parte bene sempre la Royal, due volte Losurdo impegna Linzalone, al pari di Stante per le ospiti, palla di poco fuori. E si arriva al tris Royal: Fragola sulla sinistra per Losurdo, piatto destro ad incrociare e 3-0. E’ sempre la Royal a condurre anche nel gioco con l’indemoniata Losurdo a concludere tre volte, anche con un delizioso pallonetto ma Linzalone è sempre attenta. Ed eccoci al poker: sempre Fragola presente con i suoi assist, stavolta a sfruttarlo è Primavera con un gran destro per il 4-0. Il tempo di un intervento d’istinto di Ceravolo su Caramia, e la Royal fa cinquina: brava la De Sarro opportunista sulla corta respinta del portiere che aveva deviato su Ierardi. Ormai vittoria in cassaforte per la Royal che può arrotondare con Ierardi, Corrao due volte e Fragola ma il sesto gol lo realizza ancora Losurdo in bello stile in area ed un tocco sotto. 6-0 e gara chiusa col pubblico che applaude una bella Royal. LA squadra del duo Mazzocca-Vetromilo consolida dunque il primato solitario in classifica con 21 punti, certo occorre evitare qualche ammonizione inutile, protestando ingenuamente ed insistentemente quando gli arbitri hanno già preso la loro decisione.

TABELLINO 6-0.

ROYAL: Ceravolo, Fragola, Corrao, Primavera, Losurdo, Leone, Linza, Federica De Sarro, Ierardi, Martina De Sarro. All. Ragona

TARANTO: Linzalone, Cavallo, Stante, D’Ippolito, D’Amico, Caramia, L’Assainato, Cardolini, Gentile, Abure, Giliberto, Bergamotta. All. Liotino

ARBITRI: Cucuzzella di Ragusa e Leanza di Acireale; Crono: Molinaro di Lamezia Terme.

RETI: 1t 10’24” Primavera, 12’20” Fragola. 2t 3’29” Losurdo, 5’29” Primavera, 8’05”De Sarro, 13’17” Losurdo.