Running: corri che ti passa!

Antistress, tonificazione e dimagrimento: l'istruttrice Caterina Saccà spiega cos'è il running su tapis roulant e perché praticarlo almeno tre volte a settimana

di Nicla Rodà – Passa lo stress, passa il nervosismo, previene l’osteoporosi, stimola il metabolismo, abbassa la pressione e brucia i grassi. Cos’è? Tutto questo è “Running ”!

Il Running (la corsa) è un potente anti-depressivo che migliora l’autostima ma non solo, è una delle attività capaci di stimolare il consumo di grassi nel tempo, di tonificare il corpo ed è l’attività sportiva ideale per perdere peso!

L’intervista all’istruttrice Caterina Saccà

Citynow.it intervista l’istruttrice di Running Caterina Saccà che ci spiega l’importanza di praticare questa coinvolgente attività :

“Quando si parla di running la prima cosa che viene in mente è la corsa su strada. Parliamo invece di una vera e propria tipologia di allenamento basata sull’applicazione delle tecniche di camminata, marcia e corsa. Il running simula quindi un percorso su strada, ma su un tapis roulant, e accompagnati da una traccia musicale, si va ad alternare la corsa, la camminata veloce, la marcia, i saltelli agli esercizi a corpo libero utili alla tonificazione muscolare. Inoltre l’uso dei pesetti durante l’esercizio consente di allenare contemporaneamente la parte superiore del corpo, braccia, spalle e addome, oltre che appunto le gambe. Disciplina quindi completa che, accompagnata da un’alimentazione equilibrata, permette il dimagrimento ma anche la tonificazione con un dispendio calorico di 600-800 kcal in base all’intensità di allenamento.

I benefici del running

I benefici non saranno solo legati alla tonicità muscolare e al dimagrimento, ma anche al benessere mentale in quanto riduce lo stress, la tensione e l’affaticamento, migliora il sistema cardio-respiratorio e la salute del cuore. Il running è consigliabile almeno 3 volte la settimana a giorni alterni e già in breve tempo è possibile ottenere ottimi risultati. Un buon allenamento quotidiano non può che migliorare il benessere psicofisico generale”.