Ryanair lancia l’offerta lampo. Per 24 ore da Lamezia voli a partire da 9 euro
Per 24 ore voli a prezzi stracciati, sia per l'Italia che per l'estero
03 Gennaio 2019 - 20:29 | Redazione
Non c’è tempo da perdere. Ryanair lancia l’offerta lampo: per 24 ore voli a prezzi stracciati, sia per l’Italia che per l’estero. Compresi anche gli scali calabresi di Lamezia e Crotone, Lamezia-Francoforte a partire da 9 euro e Lamezia-Bergamo a partire da 14 euro le soluzioni più convenienti.
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