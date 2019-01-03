Per 24 ore voli a prezzi stracciati, sia per l'Italia che per l'estero

Non c’è tempo da perdere. Ryanair lancia l’offerta lampo: per 24 ore voli a prezzi stracciati, sia per l’Italia che per l’estero. Compresi anche gli scali calabresi di Lamezia e Crotone, Lamezia-Francoforte a partire da 9 euro e Lamezia-Bergamo a partire da 14 euro le soluzioni più convenienti.

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