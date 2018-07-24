Michele Favano – Mancava l’ultimo passaggio, quello della stipula del contratto, avvenuto nella giornata di ieri tra la curatela della Reggina Calcio ed il nuovo affittuario del S. Agata, il presidente dell’Asd Magna Grecia Antonio Girella.

City Now ha interpellato quest’ultimo, oltre che per capire quali saranno da adesso i programmi per il centro sportivo, anche per fare chiarezza sulle ultime vicende riguardo nome, marchio, colori sociali:

“Alle dodici di ieri, insieme alla Curatela, abbiamo ufficialmente sottoscritto il contratto di fitto per l’utilizzazione del centro sportivo S. Agata.

Da questo momento sarà possibile formalizzare i contratti con eventuali interessati, prima però dovrò incontrare, così come promesso, i dirigenti della Reggina e questo dovrebbe avvenire nel corso di questa settimana.

Campi e lavori di manutenzione

Non so ancora quale possa essere la richiesta della Reggina riguardo il numero di campi. Di sicuro da oggi inizieremo i lavori di manutenzione sui due in erba naturale e per il primo calpestio i tempi vanno dai trenta ai sessanta giorni, molto dipende dalle condizioni in cui si trovano adesso e l’eventuale recupero.

Abbiamo tantissime richieste che ci arrivano da ogni parte, dovrò tenere conto anche delle mie società e dei tanti progetti che vorrò sviluppare.

Per quello che riguarda nome e marchio, confermo quanto avevo già detto a voi di City Now la sera dell’ufficializzazione del bando e cioè che sarà mio impegno non creare alcun disagio alla società Urbs Reggina 1914, nel momento in cui li utilizzerò nel contesto dei miei progetti.

Per i colori sociali, l’utilizzo è libero e non ci sono vincoli in FIGC. La squadra del presidente Praticò può tranquillamente scendere in campo con la maglia amaranto”.