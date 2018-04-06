S.O.S. Greco di Calabria, l’appello dei giovani reggini al TG2
Il servizio del Tg2 racconta il progetto di un gruppo di giovani per salvare il greco di Calabria, tra laboratorio linguistico, accoglienza e raccolta fondi
06 Aprile 2018 - 18:59 | di Eva Curatola
“Kalimera, kalos ilthate sto Bova”. É con un “Buongiorno e benvenuti a Bova” che Domenico Nucera, calabrese doc, accoglie le telecamere del tg2 nella nostra bellissima terra. Una terra fatta di storia e tradizioni spesso dimenticate.
Una di queste è il greco di Calabria, che con il passare dei secoli è andato via via scomparendo. Il Signor Mimmo è infatti uno degli ultimi parlanti del greco calabrese, ma non è certo il solo, al suo fianco vi è infatti un gruppo di giovani insegnanti e linguisti con un sogno nel cassetto.
Se esiste qualcosa che accomuna i calabresi è infatti la continua ricerca di un riscatto per la propria terra. E perché non farlo cercando di salvare un’antichissima lingua dal rischio di estinzione?
“Il greco di Calabria è ricco di parole, di bellezza, è un patrimonio che sarebbe un peccato perdere” afferma Danilo Brancati Pantaleone dell’Associazione Jalò Tu Vua – “Siamo veramente a rischio”.
L’SOS parte da Bova, area ellenofona
L’SOS parte da Bova, area ellenofona a sud della Calabria, un Comune dove fino ai primi anni del ‘900 il greco prevaleva ancora sull’italiano, una storia neanche poi così lontana. Lo spopolamento e il progressivo abbandono della lingua sono venuti dopo, adesso è la volta invece del recupero. Negli ultimi anni infatti, in Calabria, ci si è impegnati molto per la rinascita della cultura ellena, ora qui c’è un prezioso museo che ne custodisce storia e tradizioni.
Esistono workshop gratuiti, ma l’idea è quella di creare un laboratorio linguistico permanente, tra questi la casa della filoxenia ispirata al concetto magno greco dell’accoglienza, come racconta Maria Olimpia Squillaci linguista con dottorato a Cambridge che insieme agli amici ha lanciato una raccolta fondi online.
“L’idea del crowfunding è nata dall’urgenza di agire subito, la necessità è non solo quella di mantenere questa lingua in vita, ma di trasmetterla agli altri e di garantire anche un lavoro ai giovani”.
Sviluppo, turismo e nuovi parlanti
Un’occasione anche di sviluppo e turismo, una campagna che ha attirato attenzioni ed energie.
“Molti giovani si sono avvicinati alla lingua grazie alla tecnologia – spiega Freedom Pentimalli – parlano il neogreco e fanno loro questa causa, sono sempre di più e più pieni di entusiasmo”.
La lingua ellena di Calabria è un vero e proprio patrimonio e uno dei ragazzi dell’associazione Jalò Tu Vua, Francesco Ventura, afferma: “Se uno è ricco perché dovrebbe perdere qualcosa? Si tratta di una ricchezza che abbiamo e bisogna mantenerla”.
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