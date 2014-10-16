Sabato 18 Ottobre Repubblica lancia Dlui, il nuovo magazine dedicato agli uomini

di M. Carmela Di Marte – Dopo le innumerevoli riviste dedicate al mondo femminile, Repubblica ha deciso di creare un nuovo magazine dedicato interamente agli uomini. Questa scelta nasce dalla continua ricerca da parte dell’universo maschile di essere, al pari delle donne, al passo con la moda.

Un ambito, quello della moda, che fino ad alcuni anni fa era considerato un tabù per gli uomini, riservato interamente all’ambito femminile e che oggi, invece, acquista una valenza significativa anche per tutti gli uomini che vogliono essere impeccabili a livello estetico, e non solo. Repubblica ha deciso così di regalare insieme alla rivista D anche Dlui, il magazine rivolto agli uomini decisi, che amano informarsi e mettersi in gioco, pronti a vincere le sfide e raggiungere gli obiettivi prefissati, volgendo lo sguardo e l’attenzione anche al mondo della moda. Un magazine che si prospetta affascinante dunque, forse al pari del pubblico al quale è rivolto.