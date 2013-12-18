Sabato 21 Dicembre inaugura il nuovo Museo con i Bronzi di Riace

L'annuncio del ministro Bray in tv: sabato pomeriggio si apre l'area completamente dedicata alle due statue, mentre la Regione investe in promozione e voli a basso costo

-di Laura Maria Tavella. Sabato 21 dicembre,nel pomeriggio, sarà inaugurato il nuovo Museo di Reggio Calabria con i Bronzi di Riace.

Lo ha annunciato il Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, Massimo Bray ospite di Fabio Fazio nella puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica 15 Dicembre.

Ritornati in piedi, i Bronzi potranno essere riammirati questo fine settimana, con l’apertura di un’area completamente dedicata alle due statue, a seguito delle soluzioni innovative per ristabilirli, messi in atto dai tecnici esperti dell’Enea. Adesso non resta che portare visitatori al Museo.

Il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, che spiega di aver destinato, di concerto con il ministero dei Beni culturali e turismo, ”una corposa somma di fondi europei” a strategie di promozione e, Tra le iniziative per rilanciare il museo di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace, c’e’ anche una convenzione con Alitalia per voli a costi accessibilissimi nei weekend”.