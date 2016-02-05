Sabato 6 Febbraio l’Opening di CICH_PiccoliDistillati!

Tutto pronto per l’opening di CICH_PiccoliDistillati, nuovo locale in Via Demetrio Tripepi a Reggio Calabria che Sabato 6 Febbraio aprirà ufficialmente i battenti.

Uno spazio dallo stile NewMinimalista al pian terreno di un palazzotto storico nel pieno centro della città metropolitana dello stretto. Lo firma “N+M Studio” di Nick Maltese architetto con Sebastiano Latella architetto.

Le parole chiave del nuovo punto di ritrovo per giovani radical chic sono geometria e semplicità, riflesse nella scelta dei materiali e delle forme. Ma anche da una palette di colori tenui, o quasi! Il concept è incentrato su un’atmosfera rilassante e senza tempo. Regista il bancone dei Piccoli Distillati e dei Cocktail, rivestito con le mattonelle della nonna bianche, lucide e diamantate, le sospensioni decisamente “wireframe” perciò a fil di ferro dal carattere nettamente rigido, lampadine vintage con filamento a vista.

Numerosi gli inserti in pelle e molti dettagli e installazioni artistiche studiate dagli architetti d’interni. Bottiglieria con maglia stirata di “fils” effetto corten, l’arredo molto semplice e puro richiama le transenne che si trovano per strada lungo i marciapiedi, ma rivisitate grazie a dei cuscini in pelle color sabbia e cinture con fibbie in bella vista. Rivestimenti delle pareti in multistrato fenolico e tinta triangolare TotalBlack.

Un mix caldo ed eclettico per i giovani architetti e designer reggini, che sottolineano la voglia di far vivere un’esperienza nuova e amichevole all’avventore che decide di bere ottimi distillati da “Cich_PiccoliDistillati”.