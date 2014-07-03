Sabato all’Acanto Beach il dj di R101 Lello Mascolo

-di Laura Maria Tavella. Sabato 5 luglio all’ Acanto Beach Club la “WAIT events” presenta Dj Lello Mascolo, direttamente da Radio 105 Network.

Lo storico conduttore del programma musicale di tendenza “In da Klubb”, su radio 105, sarà a Reggio Calabria all’Acanto Beach club, in una serata da non perdere! In consolle, oltre la guest star, anche Claudio Polimeni & Pablito Postorino, per vivere una serata dal sound inimitabile!

L’ ingresso al party è free e su prenotazione è possibile ottenere un tavolo(con obbligo di bottiglia).E non finisce qui: Se prenoti la tua stanza per sabato notte, a soli 60 euro otterrai una matrimoniale con ombrellone omaggio e due lettini e resti anche per tutta la giornata di domenica, con salsa Revolution alle 14,45 e,a seguire, Disco con Claudio Polimeni dj e Marco Parisi Voice, con chiringuito sulla spiaggia, aperta fino a sera!

Vivi l’estate con Acanto Beach Club!