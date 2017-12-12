Finita la corsa ai regali di Natale (nei prossimi giorni si toccherà il picco sino ad arrivare alla Vigilia), inizia quella per i Saldi inverno 2018. Ma quando iniziano? Alcuni negozi hanno già piccoli sconti oppure i “pre-saldi” ossia saldi riservati solo ai clienti che hanno la tessera fedeltà. All’inizio i ribassi saranno del 20%-30% per arrivare poi al 60%-70% (alcune volte fino all’80%).

Qualche giorno prima dei saldi andate a fare un giro per vetrine e negozi e fatevi una lista di quello che vi serve. Nel caso vogliate acquistare dei capi di vestiario, prendetevi tutto il tempo necessario per provare i vestiti e poi, durante i saldi, andate in negozio solo per l’acquisto. In più, stabilite un budget da non sforare. A quando il via alle danze? La Giunta regionale ha stabilito il calendario per il 2018: si parte, dunque, il 5 gennaio per gli sconti invernali, mentre per quelli estivi l’appuntamento è fissato per il 7 luglio.