Saldi invernali, la Regione Calabria ha stabilito la data di inizio
Fissato il calendario dei saldi 2018 in Calabria, invernali ed estivi, con qualche consiglio per fare acquisti senza sforare il budget
12 Dicembre 2017 - 19:25 | di Vincenzo Comi
Finita la corsa ai regali di Natale (nei prossimi giorni si toccherà il picco sino ad arrivare alla Vigilia), inizia quella per i Saldi inverno 2018. Ma quando iniziano? Alcuni negozi hanno già piccoli sconti oppure i “pre-saldi” ossia saldi riservati solo ai clienti che hanno la tessera fedeltà. All’inizio i ribassi saranno del 20%-30% per arrivare poi al 60%-70% (alcune volte fino all’80%).
Qualche giorno prima dei saldi andate a fare un giro per vetrine e negozi e fatevi una lista di quello che vi serve. Nel caso vogliate acquistare dei capi di vestiario, prendetevi tutto il tempo necessario per provare i vestiti e poi, durante i saldi, andate in negozio solo per l’acquisto. In più, stabilite un budget da non sforare. A quando il via alle danze? La Giunta regionale ha stabilito il calendario per il 2018: si parte, dunque, il 5 gennaio per gli sconti invernali, mentre per quelli estivi l’appuntamento è fissato per il 7 luglio.
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