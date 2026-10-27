Salernitana, esonerato Cosmi dopo il tracollo di Picerno. Per la panchina spunta il reggino Mimmo Toscano

Una squadra costruita per vincere il campionato e che, dopo undici giornate, si ritrova al dodicesimo posto, fuori dalla zona playoff e ad appena tre punti da quella playout. È crisi profonda in casa Salernitana, dove il pesante 3-0 subito sul campo del Picerno ha portato all’esonero di Serse Cosmi, già in discussione da diverse settimane. Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative, con appena 14 punti conquistati e una distanza dalla vetta che ha ormai raggiunto le dodici lunghezze. Numeri che hanno spinto la società a cambiare guida tecnica, nel tentativo di dare una scossa immediata alla squadra.

Mimmo Toscano tra i candidati alla panchina

Tra la contestazione dei tifosi e le tante polemiche attorno alla società, la dirigenza è adesso alla ricerca di un allenatore capace di invertire rapidamente la rotta. La conferma del direttore sportivo Daniele Faggiano porta inevitabilmente a inserire nella lista dei possibili sostituti anche il nome del reggino Mimmo Toscano. Il tecnico ha già lavorato con Faggiano a Catania e tra i due esiste un rapporto di stima professionale. Un elemento che potrebbe favorire un eventuale avvicinamento, anche se al momento non risultano accordi definiti.

Toscano non è comunque l’unico profilo valutato. Tra i candidati figura anche Fabio Prosperi, presente in tribuna durante la sfida contro il Picerno e considerato uno dei principali pretendenti alla panchina granata. Non è esclusa neppure una soluzione interna con Giuseppe Scurto. La Salernitana deve scegliere in fretta. Il campionato è ancora lungo, ma il distacco dalle prime posizioni e il clima di forte tensione rendono indispensabile una svolta.