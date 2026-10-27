Salernitana, esonerato Cosmi dopo il tracollo di Picerno. Per la panchina spunta il reggino Mimmo Toscano
Assai deludente questa prima parte di stagione per una squadra costruita per vincere
27 Ottobre 2026 - 17:05 | Redazione
Una squadra costruita per vincere il campionato e che, dopo undici giornate, si ritrova al dodicesimo posto, fuori dalla zona playoff e ad appena tre punti da quella playout. È crisi profonda in casa Salernitana, dove il pesante 3-0 subito sul campo del Picerno ha portato all’esonero di Serse Cosmi, già in discussione da diverse settimane. Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative, con appena 14 punti conquistati e una distanza dalla vetta che ha ormai raggiunto le dodici lunghezze. Numeri che hanno spinto la società a cambiare guida tecnica, nel tentativo di dare una scossa immediata alla squadra.
Mimmo Toscano tra i candidati alla panchina
Tra la contestazione dei tifosi e le tante polemiche attorno alla società, la dirigenza è adesso alla ricerca di un allenatore capace di invertire rapidamente la rotta. La conferma del direttore sportivo Daniele Faggiano porta inevitabilmente a inserire nella lista dei possibili sostituti anche il nome del reggino Mimmo Toscano. Il tecnico ha già lavorato con Faggiano a Catania e tra i due esiste un rapporto di stima professionale. Un elemento che potrebbe favorire un eventuale avvicinamento, anche se al momento non risultano accordi definiti.
Toscano non è comunque l’unico profilo valutato. Tra i candidati figura anche Fabio Prosperi, presente in tribuna durante la sfida contro il Picerno e considerato uno dei principali pretendenti alla panchina granata. Non è esclusa neppure una soluzione interna con Giuseppe Scurto. La Salernitana deve scegliere in fretta. Il campionato è ancora lungo, ma il distacco dalle prime posizioni e il clima di forte tensione rendono indispensabile una svolta.
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