Torna a Reggio il Salone dello Studente: attesi 7 mila giovani

Saranno 44 le realtà presenti, tra università, scuole di alta formazione, ITS Academy e accademie che presenteranno agli oltre 7mila studenti attesi tutto il ventaglio delle proposte formative e degli sbocchi professionali

Domani e dopodomani torna a Reggio Calabria il Salone dello Studente e del Prof di Campus, la piattaforma di orientamento post diploma più diffusa in Italia. La manifestazione si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00, con ingresso gratuito, tra Piazza Italia, Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio.

Saranno 44 le realtà presenti, tra università, scuole di alta formazione, ITS Academy e accademie che presenteranno agli oltre 7mila studenti attesi tutto il ventaglio delle proposte formative e degli sbocchi professionali.

In programma 16 incontri e attività per studenti e docenti. In particolare, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università della Calabria presenteranno ai ragazzi e alle ragazze le proprie attività di orientamento, i percorsi motivazionali e l’offerta dei corsi e delle opportunità d’ateneo.

Focus sulle università del territorio

“Aiutare i ragazzi a conoscere le opportunità formative presenti sul territorio è parte importante del percorso di orientamento, anche alla luce del fatto che quasi uno studente calabrese su tre lascia la regione per proseguire gli studi dopo il diploma”, afferma Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus. I ragazzi e le ragazze che optano per un ateneo lontano da casa sono circa il 34% (elaborazione su dati Mur). E di questi, l’88% non rientra più, come sottolinea AlmaLaurea. In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa della Regione, il Reddito di merito, introdotta per il 2026/27, ossia un contributo economico mensile pensato per i giovani che scelgono di rimanere a studiare negli atenei calabresi.

IL PROGRAMMA

Il Salone dello Studente e del Prof si rivolge ai giovani che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e in particolare ai circa 18mila che nel giugno 2027 sosterranno l’Esame di maturità. Tra gli appuntamenti in programma, il convegno “Le sfide dell’innovazione nella scuola che cambia” previsto il 28 ottobre alle 10.30 nella Sala Perri).

Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali saranno Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, Giuseppe Mattiani, consigliere regionale, Filomena Iatì, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, presidente del Consiglio comunale reggino.

A dialogare sulle nuove frontiere della didattica e della formazione interverranno Loredana Perla, direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Loredana Giannicola, direttore generale USR Calabria, don Gaudioso Mercuri, docente di Psicologia e Teologia presso l’Università Pontificia Regina Apostolorum di Roma, Il convegno sarà moderato da Pasqualina Maria Zaccheria, consigliere Ufficio di Presidenza Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Le attività per studenti e docenti

Tra le iniziative in programma, Poste Italiane coinvolgerà gli studenti in un’attività di progettazione partecipata con il workshop: “Progettare insieme l’app Unica per gli studenti: un workshop di co-design con Poste Italiane”, a cura di Luigi Gemelli, esperto di Marketing Integrato, Marketing Strategico di Gruppo di Poste Italiane. L’appuntamento è previsto in entrambe le giornate alle 11.20.

Uno spazio di rilievo al Salone occupano le Scuole della Rete Nazionale TeP (Tecnici e Professionali per il Made in Italy), che sono presenti anche con l’esposizione della loro offerta formativa.

Anche in Calabria troveranno spazio negli incontri proposti le EducAzioni e la Cultura del lavoro, i cardini del nuovo percorso dei Saloni 2026/27. A Reggio Calabria saranno presentate la figura del contabile, le professioni “in divisa”, Forze Armate, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e le professioni della creatività.

Il Salone dello Studente diventa “Salone dello Studente e del Prof”

Da quest’anno il Salone dello Studente diventa “Salone dello Studente e del Prof”, con un’attenzione specifica alla formazione degli insegnanti. E lo fa con la collaborazione di Indire. “Partecipare al Salone”, dice il presidente Francesco Manfredi, “significa portare la nostra ricerca dentro i luoghi in cui studenti e docenti si confrontano sul futuro. Orientare significa aiutare ragazze e ragazzi a leggere un contesto in trasformazione e a costruire il proprio percorso di studio e di lavoro”. Tante le tematiche sviluppate: a Reggio si parlerà di Progettazione del patto educativo per le aree interne e di AI e pensiero sistemico.

Sportello Counseling, a cura di Faro, Formazione Avanzata Relazione e Orientamento, questionari e test sugli interessi universitari, opportunità internazionali, le carriere in divisa completano il percorso orientativo del Salone.

SALONE DELLO STUDENTE E DEL PROF di REGGIO CALABRIA

QUANDO: 28-29 ottobre 2026, 9.00-13.00

DOVE: Piazza Italia, Palazzo Alvaro, Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria

COME: ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria tramite l’applicazione CampusHub, valido 5 ore al giorno per la Formazione Scuola-Lavoro. Info e programma completo al sito www.salonedellostudente.it