I residenti di Salice apprezzano la sistemazione dell'asfalto in via Torrente Cilea e chiedono attenzione per le altre strade, sotto pressione per il traffico dei paesi a monte

Intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale sulla via Torrente Cilea a Salice. Finalmente le buche sono state riparate e i cittadini hanno oltremodo apprezzato l’intervento, che consente una normale viabilità.

Si riconosce l’impegno del delegato alla manutenzione, consigliere Burrone, il quale inoltre si è fatto carico della manutenzione delle rimanenti strade, trasversali e longitudinali, danneggiate non solamente dalle intemperie ma sopratutto dai mancati o ritardati ripristini dei lavori per la fibra e per il piano sicurezza.

Salice ha bisogno di un’attenzione particolare, in quanto sopporta il traffico veicolare dei comuni posti a monte. Non parliamo di poche decine di veicoli leggeri ma di centinaia di veicoli tra cui molti dei quali pesanti.

Il tutto insiste su delle strade costruite in illo tempore a misura di carro. Tutto questo nell’ ottica di una collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione.

Fonte: Comitato Territoriale ” Salice “- Il Presidente Albino Passalacqua