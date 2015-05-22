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Salone del libro di Torino, grande successo per gli editori reggini

L'assessore alla Cultura Patrizia Nardi ha accompagnato gli editori del territorio metropolitano allo stand della Regione Calabria e propone una rete di imprese

22 Maggio 2015 - 15:04 | di Redazione

Editori reggini al Salone del libro di Torino con l'assessore Patrizia Nardi

L’assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Patrizia  Nardi ha accompagnato in Piemonte le ‘firme’ cittadine: “E’ necessario creare – ha dichiarato – una rete d’imprenditori del settore di tutto il territorio metropolitano”

 

Si è conclusa da poco la ventottesima edizione del  Salone internazionale del libro di Torino, alla quale il Comune di Reggio Calabria ha partecipato su iniziativa dell’assessorato alla Cultura insieme ai più importanti editori del territorio metropolitano. Sabbiarossa e Iiriti hanno presentato, insieme all’assessore Patrizia Nardi, alcune tra le più interessanti proposte dell’affollato stand della Regione Calabria, che quest’anno ha sperimentato in una  location tanto sobria quanto elegante un  modo diverso di promuovere la cultura editoriale calabrese.

Lo stand della Regione Calabria

L’ente regionale, per l’edizione 2015 della prestigiosa manifestazione culturale, ha deciso di incentrare il programma sulla presentazione delle case editrici calabresi e degli autori attraverso numerosi eventi promozionali.

“Il Salone del libro – ha affermato Patrizia Nardi – non può e non deve essere pensato solo come fatto commerciale, ma come occasione della promozione e soprattutto della relazione, che  favorisce il confronto e le prospettive di crescita personale, professionale ed imprenditoriale. La presenza di piccole e medie case editrici del nostro territorio, con proposte talmente  accattivanti  da riempire la conference room dello stand regionale, credo possa essere di grande stimolo per misurarsi con un mondo in rapidissima evoluzione e soprattutto con un’ Europa che guarda con molto favore alla circolazione della letteratura e della lettura come strumento di integrazione a salvaguardia della diversità culturale e linguistica”.

Gli incontri con editori e autori

“A Torino – ha continuato l’assessore alla Cultura – abbiamo ragionato con un pubblico attento ed interessato su stereotipi, calabrofobia e giornalismo diversamente etico insieme ad Alessandro Russo e Paola Bottero. Con Saverio Pazzano abbiamo discusso di  migranti  e di Mediterraneo, con Pasquale  Faenza e Stefano Mileto abbiamo parlato di bergamotto,  l’oro ‘verde’ di Reggio. Ci siamo confrontati su una possibile rete di condivisione tra editori, istituzioni, scuole e università del territorio metropolitano, finalizzata ad un progetto culturale che aiuti lo sviluppo, la  promozione e la comprensione del territorio. Tutti gli incontri hanno dato corpo alla certezza che il cambiamento è già in corso. Il mio grazie alla Regione Calabria per l’opportunità che ci ha dato e agli editori che hanno partecipato all’iniziativa”.

 

 

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