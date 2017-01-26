Salvatore Celi ‘Giovane Ambasciatore Regionale FEDRA del mese’

Il titolo di “Giovane Ambasciatore Regionale FEDRA del mese” viene riconosciuto esclusivamente ai Giovani Ambasciatori Regionali che hanno dimostrato un continuo impegno per lo sviluppo della propria regione e per la promozione delle attività e delle iniziative di FEDRA.

Con la nomina di Salvatore Celi a Giovane Ambasciatore Regionale del mese di Gennaio 2017, FEDRA lo riconosce come autentico attore per lo sviluppo regionale della Federation of Regional Growth Actors in Europe.

I Giovani Ambasciatori Regionali FEDRA (YRAs) sono studenti o giovani professionisti di età compresa tra i 22 e 30 anni, interessati alla cooperazione interregionale ed allo sviluppo della loro regione.

Oggi, questa iniziativa di FEDRA dispone di 110 Giovani Ambasciatori Regionali in 90 regioni europee di 17 paesi dell’Unione Europea!

Chi è Salvatore Celi

Salvatore Celi, 25 anni di Palmi, ha una laurea triennale in Scienze Politiche ed una Laurea Magistrale in Scienze della Pubbliche Amministrazioni, entrambe conseguite presso l’Università della Calabria.

Si impegna fortemente per lo sviluppo della Regione Calabria e nel supporto ai cittadini ed agli studenti attraverso convegni e seminari su temi di politica regionale, nazionale ed europea. Collabora, inoltre, con le Amministrazioni Pubbliche nel campo dell’Europrogettazione ed è molto attivo nell’associazionismo ed in ambito sociale. Per FEDRA ha pubblicato un articolo “Varia of Palmi: The Aspiration to Heaven of a Town”.

“Sono onorato di essere stato nominato come Giovane Ambasciatore Regionale FEDRA del mese e di essere stato scelto tra oltre 100 “colleghi” di ben 90 regioni europee. È stato riconosciuto e ripagato il nostro continuo impegno nel promuovere a livello europeo la nostra Regione, nel portare più Calabria in Europa ed ancora più Europa in Calabria, con l’intento di far conoscere la nostra regione a più cittadini europei.

Crediamo fortemente nello sviluppo della Calabria, auspicando e sostenendo le sinergie tra i diversi livelli di governo regionale e gli attori privati che credono ed investono in Calabria. Inoltre sosteniamo fortemente le iniziative di giovani ragazzi che, come me, credono fortemente nello sviluppo e nel progresso della Calabria.”

Che cos’è FEDRA

Su FEDRA:

FEDRA – Federazione degli attori regionali per la crescita in Europa – è un hub con esperti di affari regionali e dell’Unione Europea, senza scopo di lucro e con sede a Bruxelles. Essa mira a promuovere le attività regionali europee con l’intento di colmare il divario tra attori regionali e la sfera europea favorendo la crescita economica dei suoi membri. Per far ciò, FEDRA supporta i suoi membri nella creazione di progetti relativi ai programmi UE con l’aiuto di un pool di esperti e sviluppa una comunità di 20.0000 principali attori regionali in più di 300 regioni europee.