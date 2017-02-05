A San Costantino Calabro il Campionato di Corsa Campestre

Vincitori del Campionato di Società di Cross All/Jun/Pro/Sen, seconda prova regionale, sono Antonio Amodeo e Nadine De La Cruze Aguirre!

Si è svolta a San Costantino Calabro, indetta dalla Fidal Calabria ed organizzata dall’Atletica San Costantino Calabro, la fase regionale del Campionato di Società di Corsa Campestre; l’appuntamento per i numerosissimi atleti, provenienti da tutta la Calabria, è stato fissato alle ore 9.00, nei pressi del Campo Sportivo S.Costantino, dove sono stati accolti dal Presidente Regionale della Fidal Ignazio Vita e dal suo staff regino, dal delegato provinciale Fidal, nonchè speaker di gara in questa occasione, Pasquale Mazzeo, dal presidente dell’Atletica San Costantino Calabro, Raffaele Mancuso, e dai suoi collaboratori, a cui va il merito di aver preparato in modo impeccabile tutto il percorso della gara, un percorso tecnico caratterizzato da quelle difficoltà che sono connaturate al percorso impervio della Campestre.

Un percorso tecnico immerso negli ulivi

L’Atletica San Costantino, è ormai diventata, una specialista nell’organizzare questa gara di cross, visto che è da diversi anni che è presente nel calendario invernale regionale con la sua gara, quest’anno il percorso è stato uguale a quello dello scorso anno, un percorso a circuito collaudato, molto bello, immerso negli ulivi, molto tecnico ed abbastanza duro, da ripetere diverse volte, in base alla gara.

In base al progamma tecnico, che prevedeva SEN/PRO M: km.10 JUN M: km.8 ALL M: km.5 SEN/PRO F: km.8 JUN F: km.6 ALL F: km.4, sono sate fatte due partenze, la prima allievi/e Juniores M/F Sen/Pro F e poi la gara Sen/Pro M di 10 km.

La gara maschile e la vittoria di Amodeo

La bella giornata di sole, ha reso la gara più piacevole sia per gli atleti che per il pubblico presente, che ha potuto godere del grande spettacolo sportivo; per quanto riguarda la gara maschile, c’è stata molta battaglia tra i vari protagonisti, ed alla fine dei giri previsti, il primo a tagliare il traguardo è stato l’atleta dell’Asd CorriCastrovillari Antonio Amodeo, che è stato un grande Juniores ed un grande ottocentrista ed ora si ripresenta come un grande Senior; secondo si è piazzato Edoardo Misurelli della Cosenza K42 e terzo l’atleta della Hobby Marathon Catanzaro Davide Pirrone.

Per la gara femminile, la classifica vede al primo posto l’atleta dell’Atletica Sciuto Nadine De La Cruze Aguirre, seconda la grande atleta greca, tesserata con la Cosenza K42, Souma Spyridoula, terza Chiara Raffaele ex Atletica San Costantino Calabro che da quest’anno Cosenza K42.

Le classifiche di società

Per quanto riguarda le classifica di Società maschile, prima con 33 punti si classifica la Cosenza K42, seconda con 45 punti la Asd Corricastrovllari e terza l’Atl. Libertas con 66 punti; la classifica di società Femminile invece vede prima sempre la Cosenza K42 con 24 punti e seconda la Asd CorriCastrovillari con 52 punti.

A fine gara, c’è stato in bel rinfresco di dolci ed a seguire le premiazioni; per questa bella giornata di sport non ci resta che ringraziare la Società organizzatrice, la Fidal Regionale con il suo Presidente Ignazio Vita, gli atleti, i giudici, il Professore Mazzeo e tutti quelli che hanno collaborato affinchè la giornata fosse una bella pagina di sport.

di Rossella Artusa