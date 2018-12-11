Mercoledì 12 dicembre alle 18 nel Salone della Chiesa di San Giorgio al Corso la conferenza del Cis con i professori Monorchio e Siclari

“Le intelligenze artificiali, l’uomo e il divenire della memoria” è il titolo della conferenza promossa dal Centro Internazionale Scrittori che si terrà mercoledì 12 dicembre, alle ore 18:00, nel Salone della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria.

L’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, avrà come relatori il Prof. Antonino Monorchio, docente di psicologia Sociale presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria e il Prof. Domenico Siclari, Prof. Di Diritto Pubblico, Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea della stessa Università “Dante Alighieri”.