Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori e disse loro: “La Scrittura dice: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera ma voi ne fate una spelonca di ladri”. Sarebbe stato Gesù la nuova Pasqua uscito dal sacrificio della Croce sul Golgota e che profeticamente anticipa mentre ribaltava i banchi dei cambiavalute e rimproverava i venditori del tempio.

In occasione dell’approssimarsi della Pasqua, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 18:00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, propone la conversazione sul tema “Gesù nel tempio con i venditori e i cambiavalute”. Interverranno don Antonio Santoro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso e Mons Antonio Morabito, canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Calabria.