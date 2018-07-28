Lunedì 30 luglio, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza la tavola rotonda “Dal romanzo al cinema, “Il male oscuro” di Giuseppe Berto” – con video proiezione. Partecipano i proff.: Paola Radici Colace, professore ordinario di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina; Antonio Pugliese, prof. ordinario di Clinica Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina; Rocco Zoccali, prof. ordinario di Psichiatria Università di Messina, Presidente della Società Italiana di Psichiatria Adolescenziale.

Chi era Giuseppe Berto

Giuseppe Berto, nacque a Mogliano Veneto il 27 dicembre 1914 e morì a Roma il 1 novembre del 1978. “Il Male oscuro” ripercorre biograficamente la vita dell’autore alla ricerca dei motivi della sua lunga sofferenza. Edito da Rizzoli nel 1964, rivela così i diversi avvenimenti della sua infanzia, specialmente il suo rapporto difficile con il padre. Una lunga lotta contro la depressione che lo scrittore cerca di superare con la psicoanalisi.

La prosa del romanzo è volutamente povera di punteggiatura, al fine di rendere lo scritto un ininterrotto flusso di coscienza, riproducendo l’instabilità interiore del tempo codificato e l’idea di quel che l’autore avrebbe potuto dire, in sede di analisi, proprio al suo psicanalista. Berto dissolve la struttura narrativa e fa del suo libro una novità assoluta nel panorama letterario italiano novecentesco. Oltre alle sceneggiature per il cinema, Giuseppe Berto ha scritto numerosi romanzi, si ricordano: “La perduta gente” (1944); “Il cielo è rosso” (Longanesi, Milano, 1946); “La cosa buffa” (1966); “Anonimo veneziano” (1970); “Intorno alla Calabria” (1978); “La gloria”, Milano, Mondadori, 1978; “Colloqui col cane”, Venezia, Marsilio, 1986.