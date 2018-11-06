Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 7 ottobre 2018, alle ore 18:00, presso il Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, nell’ambito del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove l’incontro “Raffaello Sanzio – “Qui è quel Raffaello da cui, finché visse, Madre Natura temette di essere superata, e quando morì temette di morire con lui” (Pietro Bembo)”. Attraverso slides, relazionerà il dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS.

Raffaello Sanzio nasce ad Urbino il 1483, è considerato, insieme a Leonardo e Michelangelo, uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Completata la sua formazione di pittore, si trasferì a Firenze dove conobbe Leonardo Da Vinci e Michelangelo. Nel 1508 scelse come sua residenza definitiva Roma. Il clima culturale di quella città, sede dello Stato Pontificio, lo influenzò nella realizzazione degli affreschi delle stanze vaticane. Morì a 37 anni (1520). La sua arte segna il trionfo dell’armonia tra l’uomo, la natura e la storia.