San Giorgio al Corso, il CIS presenta ‘Pensieri dell’anima’
Mercoledì 31 ottobre a San Giorgio al Corso il Cis presenta Pensieri dell'anima, raccolta di poesie di don Pasqualino Catanese, alla presenza dell'autore
30 Ottobre 2018 - 09:32 | di Eva Curatola
Mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso la sala della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Pensieri dell’anima” di don Pasqualino Catanese. Intervengono: Don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, Maria Florinda Minniti, docente di materie letterarie presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato scientifico del Cis. Sarà presente l’autore don Pasqualino Catanese, parroco della Chiesa di Santa Maria Odigitria di Reggio Calabria.
In questa raccolta di poesie, nate dalle esperienze fatte nelle parrocchie di quartiere, negli oratori, tra la gente, circondato da famiglie per le quali è padre, fratello e figlio, ma anche amico e confessore, don Pasqualino Catanese parla del mondo, della fame e della sete, di ignoto e di scoperte, di sogni; il suo raccontare è sempre diretto, efficace, austero. Nel libro, inoltre, è stata pubblicata una fiaba dove un mix di verità, simpatia e morale si fondono in perfetta armonia.
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