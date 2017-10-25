Il Circolo L'Agorà e il centro studi 'Gioacchino e Napoleone' dedicano una giornata di studi agli aspetti economici del decennio francese nel Regno di Napoli

Il “decennio francese” (1806-1815) attenziona le problematiche del Mezzogiorno attraverso lo strumento della Statistica voluta da Gioacchino Murat, sovrano del Regno di Napoli, nel 1811.

Tale istituto ha avuto il merito, attraverso un’attenta analisi da parte delle Intendenze, di fotografare le varie realtà e necessità del territorio. Tale sistema deriva dal Bureau de statistique che venne istituzionalizzato tra il 1799 ed il 1800 in Francia venne istituzionalizzato il Bureau de statistique e, di seguito introdotta nel Regno di Napoli nel 1809 con l’acronimo di Officina di statistica, conosciuta anche come “statistica murattiana”.

Tutto ciò al fine di avere un quadro reale del suo stato di salute sia dal punto di vista demografico ma anche economico e sociale del Mezzogiorno in modo da avviare adeguate scelte politiche.

Da queste premesse il Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi “Gioacchino e Napoleone” organizzano un’apposita giornata di studi avente come titolo “Aspetti economici del decennio francese nel Regno di Napoli”.

Tale tema farà parte della XXIII edizione denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. L’appuntamento organizzato dalle due co-associazioni si terrà sabato 4 novembre a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca,inizio tapis roulant).