Venerdì 19 gennaio a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema “L’umorismo ebraico“.

Il “saper ridere”, anche di sé e della propria condizione, è una peculiarità che si è sviluppata nel mondo ebraico nel corso dei secoli, a diverse latitudini e con caratteristiche differenti di luogo in luogo.

Variegati gli argomenti che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione a cura di Nino Megali (socio del sodalizio organizzatore).