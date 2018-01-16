San Giorgio al Corso, l’Agorà presenta la conferenza sull’umorismo ebraico
Venerdì 19 gennaio alle 17 la conferenza del Circolo L'Agorà nella saletta della chiesa di San Giorgio al Corso, con Nino Megali
16 Gennaio 2018 - 09:27 | di Eva Curatola
Venerdì 19 gennaio a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema “L’umorismo ebraico“.
Il “saper ridere”, anche di sé e della propria condizione, è una peculiarità che si è sviluppata nel mondo ebraico nel corso dei secoli, a diverse latitudini e con caratteristiche differenti di luogo in luogo.
Variegati gli argomenti che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione a cura di Nino Megali (socio del sodalizio organizzatore).
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