di Daniela Bonanno Conti – Il prossimo 17 giugno a San Pietro Apostolo in provincia di Catanzaro, si svolge la Festa della Ciliegia. Si tratta di un evento che tende a celebrare le irresistibili ciliegie considerate dagli scienziati il frutto della giocondità e un’elisir di lunga vita. La manifestazione si svolge nella splendida cornice del Centro Storico calabrese; ha inizio alle ore 16.00 con la ciliegiata e termina a tarda notte culminando con famosissima crostatona di mezzanotte.

Durante questa giornata, si potranno degustare prodotti realizzati con la ciliegia, acquistare prodotti tipici ed artigianali calabresi. Non dimentichiamo che le ciliegie sono un toccasana per la nostra salute: ci aiutano a ridurre in modo sensibile la malattie cardiovascolari, le infiammazioni alle articolazioni, sono drenanti del fegato, depurativi del sangue e sono un ottimo alleato per combattere l’invecchiamento cellulare. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento per grandi e piccini e una buona musica ci accompagnerà per tutte le ore pomeridiane fino a tarda notte; come ogni anno ci saranno vari ospiti ed eccellenze del mondo gastronomico ed artigianale calabrese.