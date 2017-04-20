Pasquale Caprì presenta la sua mini fiction

Un evento da non perdere domani 21 aprile alle ore 11:00 presso il Polo di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in aula D11 sarà presentato il progetto “SANDRINO ALL’UNIVERSITÀ’” in occasione della 19° edizione dei seminari & workshop organizzati dal Cat-Lab/Quality life management e dal Comitato Calabria Cinetourism.

Le web series e il mercato pubblicitario

Questa edizione tratterà dell’importanza delle Web Series per il mercato pubblicitario, dando al via alla mini fiction “SANDRINO ALL’UNIVERSITÀ’” , la quale racconterà, attraverso una serie di sketch ironici, le difficoltà di uno studente universitario, su tutte le situazioni tragicomiche che accadono nella vita accademica. Sandrino personaggio di fantasia ideato ed interpretato dal comico Pasquale Capri rappresenta lo stereotipo del reggino medio nulla facente, che vivacchia nei bar offrendo caffè e alla costante ricerca di ragazze, sarà obbligato dalla famiglia ad iscriversi all’Università per sbarcare il lunario.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare Pasquale Capri agli studenti dell’università mediterranea e dare un’ampia visione del progetto coordinato dalla Prof. Michela Mantovani docente di economia industriale, Economia applicata e fiscalità internazionale, Presidente Comitato Calabria Cinetourism supportata dalla Dott.ssa Laura Colombo CEO ETAss – Official LinkedIn EMEA Talent Partner e dall’Avv. Giuseppe Pizzi consiglio direttivo Comitato Calabria Cinetourism. Un occasione didattica divertente che coinvolgerà gli studenti stimolandoli ad utilizzare al massimo e proficuamente i social network, nuovi mezzi di comunicazione e marketing che stanno cambiando l’idea di pubblicità assumendo un influenza sempre maggiore.

L’open lesson sui social media

L’open lesson spiegherà come attraverso i social media una mini series possa diventare virale, inoltre saranno raccolte le candidature al successivo contest di idee per ideare la web serie di Sandrino, la quale sarà pubblicata nel nuovo sito ideato dagli studenti del corso di Economia applicata A.a 2016/17.