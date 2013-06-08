Sandy Marton: People from Ibiza apre i venerdì del Kalura

di Laura Maria Tavella – L’ Atelier Kalura per l’estate 2013 giura di regalare ‘emozioni su misura’ e ieri sera la promessa è stata mantenuta.

Sandy Marton è il primo ospite internazionale, in una location riconfermata, ma dal restyling ricercato, segno di nuovi cambiamenti in materia di design.

I suoi successi, rigorosamente live, “Camel by Camel”, “Exotic and Erotic” e il cavallo di battaglia “People from Ibiza”, bastano per conquistare i modaioli del venerdì del Kalura, con un salto indietro nel tempo lungo un quarto di secolo.

Erano, infatti, gli anni Ottanta quando Marton, croato di Zagabria ma adottato dalla Spagna, scalò le classifiche di tutta Europa con “People from Ibiza”, brano che venne persino utilizzato dall’isola delle Baleari per la promozione turistica del posto.

Merito di Claudio Cecchetto, grande talent-scout che lanciò anche Fiorello, Amadeus e molti altri, se Sandy Marton riuscì a fare di un unico brano un inno alla movida spagnola: è anche merito suo se, per tutti e per sempre, rimarrà quello di “People from Ibiza”, dai capelli lunghi biondi, dalle tastiere portatili rosse e dai vestiti bianchi anni ’80 super sgargianti.

Dalla decade d’oro del grande pop ai giorni nostri il salto è breve: Pablito Postorino e Antonio Venanzi ci riportano al presente, coinvolgendo tutti in una serata che preannuncia un’estate davvero indimenticabile.

Le ‘emozioni su misura’ non finiscono qui. Giuseppe Polimeno, Nick Maltese e tutto lo staff del Kalura ci riserveranno altre soprese e noi saremo sempre qui per raccontarvele!

Stay tuned!