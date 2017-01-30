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Sanremo 2017, premio creazione di orafo calabrese

Una chiave di violino con una margherita al suo interno andrà al vincitore della serata Cover: i premi dell'orafo di Crotone per la 67ª edizione

30 Gennaio 2017 - 19:49 | di Pasquale Romano

Premi del Festival di Sanremo 2017 realizzati dall'orafo calabrese Michele Affidato

Andrà al vincitore della serata Cover del Festival di Sanremo, quella di giovedì 9 febbraio, dedicata alla reinterpretazione, da parte dei big in gara, dei più grandi successi della musica nazionale ed internazionale, uno dei premi realizzati dall’orafo Michele Affidato per la 67/ma edizione della kermesse canora.

L’opera, una chiave di violino all’interno della quale è stata inserita una margherita, è stata presentata a Crotone nello showroom dell’orafo assieme alle altre realizzate da Affidato per “Casa Sanremo Style”, “Soundies Awards”, “Musica Contro le Mafie” e un riconoscimento speciale alla memoria del direttore di Rai Basilicata Fausto Taverniti. Presentati anche i premi realizzati per l’Afi (Associazione Fonografici Italiani) che propongono un grammofono dipinto con smalti a fuoco su lastra in argento e che saranno consegnati a Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Al Bano, Tommaso Pini e Francesco Guasti. Premi speciali alla carriera a Rita Pavone, Don Backy e Iva Zanicchi.

fonte: ansa

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