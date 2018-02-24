Continua a regalare emozioni il 17enne lametino Raffaele Renda concorrente di “Sanremo Young“, nuovo programma condotto da Antonella Clerici in onda in prime time su Rai1, per cinque venerdì, dal 16 febbraio al 16 marzo. Nella serata di ieri Raffaele, unico calabrese in gara, si è esibito cantando Ti sento (I feel you) emozionando anche la super ospite Simona Ventura. Raffaele Renda, già primo in classifica, ottiene anche la preferenza dell’orchestra.

Gli ospiti e le eliminazioni della serata

Sul palco dell’Ariston con i 10 ragazzi di “Sanremo Young” rimasti in gara, come ospiti hanno partecipato oltre a Simona Ventura, Arisa, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. La giura era composta da: Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K. Al termine della seconda puntata sono stati eliminati Matteo Markus Bok ed Eleonora Pieri. Venerdì prossimo stop ‘elettorale’ per ‘Sanremo Young’ che tornerà tra due settimane.

Raffaele ha iniziato la sua scalata verso importanti palchi partecipando al Concorso Regionale “Lumen Calabriae” dell’Associazione Lamezia Muse; da qui entra a far parte del cast dell’associazione partecipando a tutti i loro eventi canori e teatrali, diventa una delle voci dei Muse’s Voices gruppo canoro di Lamezia Muse esibendosi in svariate piazze della Calabria e in spettacoli musicali.

Viene selezionato anche come Finalista del Concorso Nazionale “Concorso Canoro Interpreti di Musica Italiana” di Cecilia Cecisario, duettando con gli Studio 3 al Teatro Garden. Inizia a perfezionare il suo talento nell’accademia musicale della Voce Produzione, macinando anche qui tante e diverse esperienze nel campo musicale sia a livello regionale che nazionale. Infine la sua partecipazione a “Sanremo Young”.

fonte: lametino.it