A Sant’Alessio tutto pronto per ‘Sapori d’Aspromonte’: stand, musica e tradizione
Domenica 26 ottobre stand gastronomici, prodotti tipici, artigianato e spettacoli
25 Ottobre 2025 - 18:46 | Comunicato Stampa
Tutto è pronto a Sant’Alessio in Aspromonte per l’attesissimo evento gastronomico di domenica 26 ottobre.
Sapori d’Aspromonte: gusto, tradizione e convivialità
Gli stand gastronomici, aperti dalle ore 11 fino a tarda serata, offriranno prelibatezze per ogni palato:
- panino con salsiccia e frittole;
- panino con porchetta e burger torre;
- trofie ai funghi e trippa;
- alette e nuggets di pollo;
- patatine e sangria;
- maccheroni al ferretto con ragù e polpette al sugo;
- ciambelle, crêpes, cannoli con ricotta e pannocchie;
- crespelle e polenta al cinghiale, verdure e miele;
- degustazione di pesce stocco;
- patatosa ripiena di mortadella e crema di formaggio pecorino;
- Mulinara con funghi e scamorza;
- panino con parmigiana ripiena di scamorza Silana affumicata e capocollo;
- punto bar e degustazioni di olio, vino e prodotti tipici del territorio;
- torrone, caramelle, bombette e arrosticini;
- caffè certosino e cocktail bar;
- e naturalmente le tradizionali caldarroste.
Musica, arte e divertimento per grandi e bambini
Per l’intrattenimento dei più piccoli è stata allestita un’area dedicata ai bambini, mentre per gli amanti della musica e dell’animazione non mancheranno i momenti di svago con DJ Set e, dalle ore 20:30, il concerto del gruppo “Son’abballu”, che proporrà musiche e canti popolari della tradizione calabrese.
In programma anche l’Expo dell’artigianato locale e il raduno delle Fiat 500 d’epoca, a completare una giornata di festa tra cultura, sapori e identità territoriale.
Alle ore 11:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale della SS. Annunziata.
Un appuntamento per tutti
Non puoi mancare a Sant’Alessio in Aspromonte, all’appuntamento con la sagra “Sapori d’Aspromonte”, in un paese collinare a soli 15 minuti da Reggio Calabria, ideale per tutte le età grazie alla sua posizione pianeggiante, perfetta per passeggiate rilassanti anche con bambini in passeggino, soprattutto dopo una bella e sana mangiata.