A Sant’Alessio tutto pronto per ‘Sapori d’Aspromonte’: stand, musica e tradizione

Domenica 26 ottobre stand gastronomici, prodotti tipici, artigianato e spettacoli

25 Ottobre 2025 - 18:46 | Comunicato Stampa

santalessio aspromonte sagra

Tutto è pronto a Sant’Alessio in Aspromonte per l’attesissimo evento gastronomico di domenica 26 ottobre.

Sapori d’Aspromonte: gusto, tradizione e convivialità

Gli stand gastronomici, aperti dalle ore 11 fino a tarda serata, offriranno prelibatezze per ogni palato:

  • panino con salsiccia e frittole;
  • panino con porchetta e burger torre;
  • trofie ai funghi e trippa;
  • alette e nuggets di pollo;
  • patatine e sangria;
  • maccheroni al ferretto con ragù e polpette al sugo;
  • ciambelle, crêpes, cannoli con ricotta e pannocchie;
  • crespelle e polenta al cinghiale, verdure e miele;
  • degustazione di pesce stocco;
  • patatosa ripiena di mortadella e crema di formaggio pecorino;
  • Mulinara con funghi e scamorza;
  • panino con parmigiana ripiena di scamorza Silana affumicata e capocollo;
  • punto bar e degustazioni di olio, vino e prodotti tipici del territorio;
  • torrone, caramelle, bombette e arrosticini;
  • caffè certosino e cocktail bar;
  • e naturalmente le tradizionali caldarroste.

Musica, arte e divertimento per grandi e bambini

Per l’intrattenimento dei più piccoli è stata allestita un’area dedicata ai bambini, mentre per gli amanti della musica e dell’animazione non mancheranno i momenti di svago con DJ Set e, dalle ore 20:30, il concerto del gruppo “Son’abballu”, che proporrà musiche e canti popolari della tradizione calabrese.

In programma anche l’Expo dell’artigianato locale e il raduno delle Fiat 500 d’epoca, a completare una giornata di festa tra cultura, sapori e identità territoriale.

Alle ore 11:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale della SS. Annunziata.

Un appuntamento per tutti

Non puoi mancare a Sant’Alessio in Aspromonte, all’appuntamento con la sagra “Sapori d’Aspromonte”, in un paese collinare a soli 15 minuti da Reggio Calabria, ideale per tutte le età grazie alla sua posizione pianeggiante, perfetta per passeggiate rilassanti anche con bambini in passeggino, soprattutto dopo una bella e sana mangiata.

