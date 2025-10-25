A Sant’Alessio tutto pronto per ‘Sapori d’Aspromonte’: stand, musica e tradizione

Tutto è pronto a Sant’Alessio in Aspromonte per l’attesissimo evento gastronomico di domenica 26 ottobre.

Sapori d’Aspromonte: gusto, tradizione e convivialità

Gli stand gastronomici, aperti dalle ore 11 fino a tarda serata, offriranno prelibatezze per ogni palato:

panino con salsiccia e frittole;

panino con porchetta e burger torre;

trofie ai funghi e trippa;

alette e nuggets di pollo;

patatine e sangria;

maccheroni al ferretto con ragù e polpette al sugo;

ciambelle, crêpes, cannoli con ricotta e pannocchie;

crespelle e polenta al cinghiale, verdure e miele;

degustazione di pesce stocco;

patatosa ripiena di mortadella e crema di formaggio pecorino;

Mulinara con funghi e scamorza;

panino con parmigiana ripiena di scamorza Silana affumicata e capocollo;

punto bar e degustazioni di olio, vino e prodotti tipici del territorio ;

; torrone, caramelle, bombette e arrosticini;

caffè certosino e cocktail bar;

e naturalmente le tradizionali caldarroste.

Musica, arte e divertimento per grandi e bambini

Per l’intrattenimento dei più piccoli è stata allestita un’area dedicata ai bambini, mentre per gli amanti della musica e dell’animazione non mancheranno i momenti di svago con DJ Set e, dalle ore 20:30, il concerto del gruppo “Son’abballu”, che proporrà musiche e canti popolari della tradizione calabrese.

In programma anche l’Expo dell’artigianato locale e il raduno delle Fiat 500 d’epoca, a completare una giornata di festa tra cultura, sapori e identità territoriale.

Alle ore 11:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale della SS. Annunziata.

Un appuntamento per tutti