Due giorni gratuiti dedicati ai mattoncini Lego, con diorami, area giochi per bambini e Gameplay Corner: l'8 e il 9 settembre a Santa Maria del Cedro

di Domenico Arcudi – Mancano pochi giorni alla seconda edizione del «Brick Generation Days», che si terrà l’8 ed il 9 settembre presso l’istituto comprensivo «Paolo Borsellino» di Santa Maria del Cedro, nota località turistica dell’Alto Tirreno Cosentino.

L’evento, organizzato da itLug (Italian Lego Users Group) e dedicato interamente ai mattoncini Lego, nasce per offrire gratuitamente due giorni di divertimento agli appassionati ed ai meno appassionati dei Lego, che essi siano adulti o bambini. Oltre ad essere presente un’area giochi appositamente dedicata ai bambini, ci sarà anche un’esposizione di opere d’arte immaginate e pensate dai membri AFOL (Adults Fans of Lego), i fans «adulti» delle costruzioni Lego provenienti da ogni parte del mondo, che esporranno ai presenti dei diorami costruiti interamente coi mattoncini e che rappresentano varie tematiche, dal medioevo al futuro, passando per eventi storici o rievocando scene cinematografiche e televisive.

Inoltre saranno presenti varie aree; tra cui il Lego Shop, in cui è possibile acquistare i vari set della Lego; la Social Zone, in cui è possibile scattare foto ricordo con gli scenari Lego e, infine, il Gameplay Corner, che sarà un’area giochi in cui si potrà usufruire illimitatamente e liberamente dei mattoncini colorati.