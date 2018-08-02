Sabato 4 agosto, alle ore 21.30, nel piazzale dell’oratorio del “Sacro Cuore” alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, l’amministrazione comunale in collaborazione con il Caffè Letterario Mario La Cava presenta il romanzo “Casapercasa” di Sandro Abruzzese (Rubbettino).

Scorrendo l’indice di “Casapercasa” di Sandro Abruzzese (Rubbettino) si entra in un microcosmo dove ogni cosa – luoghi, legami, discorsi – è in bilico, fuori posto o fuori fuoco, come dopo un’esplosione. Nello spazio allargato della città ideale – una Ferrara che con la sua pianura circostante sembra contenere tutta l’Italia, tutta l’Europa – si accumulano i segni di una crisi radicale. “Casapercasa” è il tentativo di metterli in sequenza, di ricostruire un ordine narrativo, un filo, per interpretarli e farci i conti. Abruzzese costruisce così un reportage involontario, ironico e disarmante, di una ricerca di senso condotta con tenacia e leggerezza. Tra le pagine di taccuino del protagonista, un insegnante in anno sabbatico dopo un matrimonio fallito, ci imbattiamo in personaggi sradicati o sorprendenti, come Gisella e suo padre Athos, Tenora ma soprattutto Giorgio “Aggiustatutto”, il compagno di viaggio e amico ucraino con cui il protagonista cartografa città e pianura e impara a leggere la crisi. E, forse, a uscirne.

Sandro Abruzzese, nato in Irpinia, vive a Ferrara dove insegna materie letterarie. Nel 2015 ha pubblicato “Mezzogiorno padano“. Sul suo blog “raccontiviandanti” si occupa di viaggi e sradicamenti.