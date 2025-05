Titolo italiano per Santo Cagliostro del Dragon Team di Reggio Calabria

Santo Cagliostro, atleta della società Dragon Team di Reggio Calabria, ha conquistato il titolo italiano

nella categoria OC1 Senior maschile nella specialità dell’Ocean racing. La gara, organizzata dal

Circolo Nautico Teocle guidato dal Presidente Maurizio Spina, si è svolta su un percorso di 21 km

con partenza da Santa Teresa di Riva e arrivo sul lungomare di Giardini Naxos.

Cagliostro ha dimostrato resistenza e abilità tecnica, superando con determinazione le sfide di un

percorso molto tecnico. La sua vittoria rappresenta un importante traguardo per il Dragon Team e

un motivo di orgoglio per tutta la comunità appassionata di canoa di Reggio Calabria.

Il Presidente Maurizio Spina ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento e ha

elogiato tutti gli atleti partecipanti per il loro impegno e sportività. “Questa gara è stata un vero

spettacolo di talento con la presenza dei migliori atleti della specialità“. ha dichiarato Spina.

Ciliegina sulla torta, la medaglia d’oro del giovane Lorenzo Rinaldo, che si è segnalato nelle categorie

riservate al Canoagiovani.

Il Dragon Team di Reggio Calabria continua a distinguersi nel panorama sportivo nazionale, grazie

alla dedizione dei suoi atleti. Le nuove vittorie sono un ulteriore passo verso il consolidamento della

società come una delle realtà più promettenti nel mondo dello sport calabrese.