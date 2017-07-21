La cantante inglese chiude il Famag con due ore di jazz e R&B e invita i giovani a non arrendersi e a vivere fino in fondo

L’autrice e cantante anglosassone Sara Jane Morris chiude il “Festival delle Arti della Magna Grecia“, progetto finanziato dall’intervento “Creazione del distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” PISU di Reggio Calabria ed organizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le Quinte“.

“Sono felice di tornare in questa splendida terra, stare con voi, con i ragazzi del Famag che mi hanno voluto per chiudere il loro progetto – afferma la cantante prima di salire sul palco – La mia anima è rock e blues e amo la musica, amo raccontare storie di persone che incontro in giro per il mondo. La musica unisce, solleva, ci rende liberi e accorcia le distanze. La musica è vita”.

Insieme sul palco con i musicisti Tony Remy e Scott Firth alle chitarre e ad Henry Thomas al basso acustico, Sara Jane inizia un lungo viaggio in quelle melodie che fanno impazzire la piazza. Sono due ore intense dove

Jazz e R&B si fondono in un unico genere grazie ad una voce graffiante e profonda di una delle artiste più importanti del panorama musicale internazionale.