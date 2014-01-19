Sarah Jessica Parker presenta la sua collezione di scarpe
La Carrie di Sex and the City presenta a fine gennaio una linea di scarpe SJP in collaborazione con Manolo Blahnik, in vendita online
19 Gennaio 2014 - 13:04 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – Ve la ricordate la Carrie di Sex and the City? Sicuramente si!Nella vita vera, Sarah Jessica Parker, non sembra molto diversa dal personaggio che ha interpretato nel film. Almeno per quanto riguarda l’ossessione per le scarpe. Infatti dopo la sua esperienza nella moda con la collezione di abbigliamento a basso costo Bitten, a fine gennaio presenterà , in collaborazione con Manolo Blahnik , una collezione di scarpe con il marchio SJP da acquistare su shop.nordstrom.comI modelli delle scarpe porteranno i nomi delle donne che Sarah ammira! Naturalmente non mancheranno le borse, che porteranno i nomi delle vie della città di New York!
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