Saverio La Ruina rappresenterà la Calabria in Ritratto di una nazione – L’Italia al lavoro, che aprirà la stagione del Teatro Argentina di Roma dall’11 al 16 settembre.

Il progetto: venti pezzi teatrali, uno per regione

Il progetto, curato da Antonio Calbi e Fabrizio Arcuri, si compone di 20 pièce teatrali, commissionate ad altrettanti autori, uno per ciascuna regione, che affrontano e indagano la tematica del lavoro.

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Saverio La Ruina presenterà il testo originale “30 minuti”, da lui anche interpretato. Due uomini, un uomo del presente e un uomo del passato, percorrono via del Popolo a Castrovillari, un tratto di strada che un tempo brulicava di attività: due bar, due negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema, un calzolaio… L’uomo del presente impiega 2 minuti per percorrere 200 metri. L’uomo del passato ci mette 30 minuti fermandosi a comprare qualcosa o a parlare o semplicemente a salutare praticamente tutti i commercianti della strada. È la piccola città calabra a essere cambiata, è la società globalizzata. I negozi sono stati sostituiti dai centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale: un mondo che era ancora basato sulle relazioni personali.

11 – 16 settembre Teatro Argentina

RITRATTO DI UNA NAZIONE – L’ITALIA AL LAVORO

Venti quadri teatrali dalle regioni del Paese

Prima parte

un progetto di Antonio Calbi e Fabrizio Arcuri regia Fabrizio Arcuri dramaturg Roberto Scarpetti colonna sonora composta ed eseguita dal vivo da Mokadelic set virtuale Luca Brinchi e Daniele Spanò scene Andrea Simonetti luci Giovanni Santolamazza

Prologo Elfriede Jelinek – RISULTATO DA LAVORO

Testi Marta Cuscunà – ETNORAMA 34074 (Friuli Venezia Giulia) Davide Enia – SCENE DALLA FRONTIERA da Appunti per un naufragio (Sicilia) Renato Gabrielli – REDENZIONE (Lombardia) Saverio La Ruina – 30 MINUTI (Calabria) Alessandro Leogrande – PANE ALL’ACQUASALE (Puglia) Marco Martinelli – SALUTI DA BRESCELLO (Emilia Romagna) Michela Murgia – FESTA NAZIONALE (Sardegna) Ulderico Pesce – PETROLIO (Basilicata) Vitaliano Trevisan – NORTH BY NORTH-EAST. Coffee shop e Start-up (Veneto) Wu Ming 2 e Ivan Bentrari – MECCANICOSMO (lotte sindacali)

Interpretati da

Giuseppe Battiston / Francesca Ciocchetti /Roberto Citran / Maddalena Crippa Gigi Dall’Aglio / Michele Di Mauro / Davide Enia / Saverio La Ruina

Paolo Mazzarelli / Lino Musella / Filippo Nigro / Gianni Parmiani

Ulderico Pesce / Michele Placido / Arianna Scommegna / Vitaliano Trevisan e con Antonio Bannò / Antonietta Bello / Giulio Barocchieri / Vincenzo D’Amato Fonte Fantasia / Cosimo Frascella / Alessandro Minati / Paolo Minnielli

Martina Querini / Stefano Scialanga / Francesca Zerilli.

PRODUZIONE TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE PROGETTO SPECIALE MiBACT

INFO TEATRO DI ROMA – Largo di Torre Argentina, Roma biglietteria tel.06.684.000.311/314 (ore 10-14/15-19 lunedì riposo) orari spettacolo ore 19 – durata 5 ore incluso intervallo di 30′ biglietti platea 20,00 intero | 15,00 ridotto – plachi 15,00 intero | 12,00 ridotto – galleria 13,00 intero | 10,00 ridotto | card Ritratto di una Nazione 2 ingressi 34,00