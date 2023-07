Sbarre in festa fa il pieno di entusiasmo: straordinaria partecipazione delle associazioni

Sbarre in festa fa il pieno con l’evento che giunge alla quinta edizione, straordinaria partecipazione e grande soddisfazione delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare al consigliere comunale Mario Cardia che si è prodigato in prima persona, spendendosi in questi giorni in tutto quello che era necessario per mettere in piedi la macchina organizzativa.

Vogliamo continuare a popolare il quartiere ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

Omaggiato con una splendida targa il Consigliere Mario Cardia che ha dichiarato:

“Per chi come me fa politica valorizzare le periferie e renderle vive e’ qualcosa di speciale, grazie a tutti coloro che hanno reso unica questa serata, grazie per l’affetto e per il bellissimo riconoscimento”.











Tante le associazioni che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, l’associazione Calabresi Digitali promotrice dell’evento, l’Asd Pretty Woman di Eugenia Galimi, la Asd Nonni in Gamba di Pippo Campolo, l’Associazione L’Oro di Febea di Silvia Belmonte che con le creazioni e le splendide opere artigianali ha reso tutto speciale, colei che ha condotto la serata in modo magistrale, la splendida presentatrice Mariangela Zaccuri, Carlo Sorrentino ed Enrico Bonavoglia con il gentile omaggio di meravigliosi abiti Diana Gallesi, l’Associazione Dedalo di Silvana Marrapodi con le meravigliose esposizioni d’arte, l’Asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro con una grande performance di ginnastica ritmica, Giorgio Logoteta, l’associazione Chrisma, le attività commerciali Bar Hollywood, Euro Caffè’, Gogolfun, Vale sport e Porte e Arte, le splendide modelle Lucia Ieracitano, Mayla Alampi e Maryame Jafire, gli artisti straordinari Raffaela Marrazzo, Michelangelo Giordano, Miriam Dardanelli e Michele Macri’, la grande performance di Pasquale Capri’ con Benvenuto Marra, il service Carmelo Barreca, i ragazzi della associazione le Aquile coordinati da Nino Monteviso.

Grazie a tutti ed a presto con tante altre sorprese per il nostro quartiere, concludono gli organizzatori della quinta edizione di Sbarre in Festa.