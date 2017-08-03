Procede la rassegna “CHI È DI SCENA” promossa dal Comune di Castrolibero nell’ambito delle attività culturali dell’estate 2017 e giunta ormai alla sua 12° Edizione. Intanto, si è conclusa la sezione del teatro amatoriale “SU’ IL SIPARIO” organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “DITIRAMBO“, per garantire, ancora una volta, il sostegno alle nuove realtà culturali che operano sul territorio. Un programma ricco ed ambizioso, che ha fatto registrare, sin dal primo appuntamento, una larga partecipazione di pubblico che ha seguito la rassegna con entusiasmo ed interesse.

Il Sindaco di Castrolibero Giovanni Greco e la Consigliera Comunale con delega alla Cultura Yleana Illuminato, ringraziano le Compagnie e gli attori che si sono esibiti nel corso della manifestazione, tutti coloro che, con professionalità e partecipazione, hanno permesso lo svolgimento degli spettacoli, nonché il pubblico che, con sensibilità e sentimento, ha ribadito il suo attivo e partecipe interesse per questa proposta artistica e culturale. Il Sindaco nel ribadire, a nome di tutta l’Amministrazione, la piena soddisfazione per l’esito della manifestazione, ha dichiarato che: “l’auspicio è che anche negli anni a venire possa essere riproposto un evento così importante e suggestivo che rappresenta oggi un patrimonio di esperienze e di arte per tutta la Comunità e per l’intero territorio”.