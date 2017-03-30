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Arriva Fugacemente, l’Escape Room più coinvolgente d’Italia

Dal 31 marzo apre in via Magna Grecia Fugacemente, l'Escape Room che a Reggio Calabria arriva con due scenari inediti: Ufficio del serial killer e Casa stregata

30 Marzo 2017 - 18:21 | di Pasquale Romano

Escape Room Fugacemente, ingresso con le chiavi di benvenuto a Reggio Calabria

Aprirà a Reggio Calabria dal 31 marzo in Via Magna Grecia, 2/E Fugacemente, l’Escape Room che ha già riscosso enorme successo aprendo a Roma, a Genova e in altre 5 città e che presso il Lucca Comics ha avuto il tutto esaurito.

Le Escape Room sono un gioco innovativo: nate negli Stati Uniti e diffuse poi in tutta Europa, sono sbarcate in Italia da un paio di anni. Stanze allestite secondo gli scenari di film, libri, periodi storici, videogiochi, piene di enigmi e meccanismi da sbloccare con l’intelligenza e l’intuito, solo 1 ora per risolverli e riuscire ad uscire in tempo, si giocano dalle 2 alle 6 persone, incentivando spirito di squadra e collaborazione. Un fenomeno di costume che coinvolge migliaia di giovani e non solo, che per la prima volta porta i giocatori fisicamente in altre epoche o negli scenari dei videogiochi preferiti.

Due scenari inediti a Reggio Calabria

A Reggio Calabria Fugacemente arriva con ben 2 scenari diversi ed inediti: “Ufficio del serial killer” e “Casa stregata”.

Nell’ “Ufficio del serial killer” i partecipanti si ritroveranno nella tana di un maniaco assassino, entro un’ora occorrerà trovare gli indizi che serviranno per riuscire a scappare in tempo, altrimenti…

Nella “Casa stregata” lo scenario sarà quello tipico dei più noti film dell’orrore: bambole assassine, mistero, porte che scricchiolano, ombre misteriose…se non si troverà l’uscita in tempo l’Oscurità arriverà implacabile.

Chi porta Fugacemente a Reggio Calabria

A portare Fugacemente a Reggio Calabria dei giovani imprenditori: “Siamo convinti che anche nella nostra città le nostre stanze allestite saranno molto apprezzate, gli scenari sono davvero coinvolgenti e gli enigmi ben studiati, non sarà facile riuscire a scappare dalle grinfie del serial killer e dai fantasmi della Casa Stregata. Ma la nostra Escape Room sarà anche sempre nuova, con frequenti nuovi allestimenti, che permetteranno di provare emozioni e sfide sempre nuove.

” – ha dichiarato Alessandra Praticò.

Fugacemente è uno dei leader italiani del settore, con decine di sedi già attive e vicina ad altre inaugurazioni, da Genova a Roma, da Reggio Calabria a Milano. In un solo anno dal suo arrivo sul mercato, è cresciuta esponenzialmente soprattutto grazie alla grande creatività ed innovazione degli scenari, sempre nuovi, diversi, interattivi. Non a caso il Presidente è Riccardo Zerbo, che viene dal molti anni di “militanza” in gruppi di appassionati di giochi di ruolo. Il debutto è stato all’ultima edizione di Lucca Comics, nella quale lo scenario proposto da Fugacemente ha fatto il tutto esaurito in pochi giorni, catturando l’attenzione di centinaia di appassionati esperti di fumetti e videogiochi.

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