Sarà ancora una volta una giornata speciale quella che Giusy Versace, la Disabili No Limits e i Super Eroi regaleranno alle persone con disabilità domenica 18 marzo a Vigevano in occasione della settima edizione della Scarpadoro Ability, la corsa non competitiva di 5 km, ideata e voluta proprio dalla campionessa paralimpica e inserita nel contesto della 12^ Scarpadoro Half Marathon.

La Scarpadoro Ability è una corsa-camminata dedicata a persone disabili che si sviluppa lungo i primi 5 chilometri del percorso della mezza maratona, passando per Piazza Ducale, il Castello Sforzesco e lungo le strade più suggestive del centro storico di Vigevano. Colorati e simpatici protagonisti dei Super Eroi, assieme a gruppi di volontari sempre più numerosi, accompagneranno i partecipanti disabili lungo tutto il percorso, rendendo ancora più divertente la camminata.

Le novità di quest’anno

Quest’anno, per la prima volta, prenderà parte alla manifestazione anche la squadra sperimentale di pallavolo in carrozzina di Pavia Volley a 4 Ruote che sta facendo molto parlare di sé per aver sviluppato e dato vita alla nuova disciplina del volley in sedia a rotelle.

Oltre a loro, molte saranno anche le associazioni coinvolte come Anffas, Aias, Fileremo, Fucina, Quadrifogli, Oftal di Garlasco, Handbike Garage, Unitalsi e Maratonabili.

La corsa per promuovere lo sport

La Scarpadoro Ability è una delle tappe più importanti del calendario di manifestazioni e incontri che Giusy e la sua associazione organizzano durante l’anno per promuovere lo sport come strumento di coesione e aggregazione sociale, con l’obiettivo di coinvolgere quanti più ragazzi possibile, farli uscire di casa per superare timori e incertezze e passare una giornata di sport e divertimento.

Tutte le informazioni sulle modalità d’iscrizione e partecipazione alla Scarpadoro Ability sono disponibili sul sito www.scarpadoro.it.