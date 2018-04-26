Scegliere Internet non è poi così facile, come potrebbe sembrare in apparenza: si parla di un mercato così vasto da far perdere la rotta, anche per via della presenza di tantissime opzioni possibili. Per non parlare degli aspetti che vanno tassativamente studiati: dalla tipologia di connessione fino ad arrivare alla velocità, passando per elementi come la copertura e tanto altro ancora. Se anche voi state navigando senza bussola in questo mare, la nostra guida vi sarà davvero utile.

Connessione Internet con o senza linea fissa?

Un tempo la presenza della linea telefonica fissa era necessaria per l’installazione di Internet, oggi non più: in breve, è possibile portare la connessione a casa senza dover contare per forza sulla presenza del telefono. Eliminando questo elemento si tagliano anche le relative spese: contratti di wifi senza linea telefonica come ad esempio quelli proposti da Linkem, quindi, sono ottime soluzioni per risparmiare e per navigare contando su una buona connessione.

Abbonamento o prepagata: quale scegliere?

L’abbonamento costa di più ed è più affidabile, ma si adatta soprattutto agli utenti che navigano molto in rete: dunque a chi lavora con internet, o a chi non vorrebbe rinunciare al gaming online o allo streaming video. Al contrario, la prepagata è perfetta per chi naviga poco e vorrebbe dunque risparmiare sulla flat: bisogna però monitorare costantemente il consumo dei dati, per evitare di finire in extra soglia e di pagare il traffico aggiuntivo.

Verificare sempre la copertura

Avete intenzione di installare la fibra ottica per navigare molto velocemente? Prima vi conviene informarvi sulla copertura, perché potrebbe non essere disponibile nella vostra zona: chiamando il servizio assistenza dell’operatore, riuscirete subito ad ottenere le risposte che cercate. Se abitate in zone remote o paesi, anche la copertura dell’ADSL potrebbe diventare un problema: in tal caso, basta affidarsi a soluzioni alternative come le connessioni satellitari, il WiMax o l’LTE.

Studiare la velocità di connessione

Prima di chiudere un contratto Internet, assicuratevi di avere delle certezze in merito alla velocità di connessione: soprattutto sinceratevi di controllare qual è la velocità effettiva, che differisce sempre da quella “ipotetica”. Spesso è proprio questo il nodo principale alla base della scelta di una connessione performante: la forbice fra la prima e la seconda. Sappiate, però, che in caso di velocità inferiore a quanto stabilito da contratto potrete richiedere il rimborso all’operatore.

Controllare le voci di costo extra

Mai firmare un contratto senza averlo prima letto: una regola che vale anche per le connessioni Internet, perché potrebbero essere presenti delle voci di costo extra. Per evitare sgradevoli sorprese in bolletta, cercate di analizzare il contratto in modo oculato. Spesso queste spese impreviste riguardano l’installazione, i dispositivi in comodato d’uso e i costi di gestione.