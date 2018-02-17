In scena al Cine Teatro Metropolitano il duo Malaspina – Piromalli
Antonio Malaspina e Peppe Piromalli dell'Officina dell'Arte portano al Cine Teatro Metropolitano uno spettacolo che guarda la vita dal punto di vista del palcoscenico
17 Febbraio 2018 - 14:27 | di Eva Curatola
Tutto pronto per lo spettacolo “Avvitiamo la vita a teatro” con il duo Antonio Malaspina e Peppe Piromalli in scena il prossimo 25 Febbraio alle ore 19 al Cine Teatro “Il Metropolitano”. I bravi attori dell’Officina dell’Arte, insieme ad Agostino Pitasi e Mariella Fortugno (editing) e a Paky Meduri per luci e suoni, rappresenteranno quello che ognuno di noi dà per scontato.
La vita vista dal palcoscenico
“Vi chiederete: cosa sarà mai? – spiega l’attore Piromalli – Cosa in questa vita diamo per scontato? Di sicuro, è la cosa a cui teniamo di più ma, forse, pensiamo di meno. E’ la vita, quel vasto “mondo” che per varie vicissitudini, sottovalutiamo, non diamo il giusto valore o ancora peggio, non lo valorizziamo per la sua vera essenza. E parleremo di questa vita dal punto di vista del palcoscenico – continua l’attore dell’Officina dell’arte – Vi faremo vedere come situazioni normali, più o meno serie, filtrate attraverso l’occhio di un riflettore, possono diventare fonte di ilarità latente”.
Insomma, uno spettacolo da non perdere che vedrà ancora una volta sul palcoscenico, due “colonne”, due grandi ed affiatati attori, amici nella vita e complici a teatro.
“Capire il completo significato della vita è compito dell’attore; interpretarla il suo problema ed esprimerla la sua missione – aggiunge l’attore Malaspina – Sul palco, l’attore è completamente da solo con la sua concentrazione e la sua immaginazione. Quello è tutto ciò che si ha quando siamo in scena. Non è semplice essere un buon attore e ancora più difficile è essere un uomo. Insieme a Peppe Piromalli, proveremo a spiegare l’universo vita a teatro ma in maniera leggera evitando qualsiasi pesantezza. Del resto, il teatro è abbastanza simile alla vita”.
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