Tutto pronto per lo spettacolo “Avvitiamo la vita a teatro” con il duo Antonio Malaspina e Peppe Piromalli in scena il prossimo 25 Febbraio alle ore 19 al Cine Teatro “Il Metropolitano”. I bravi attori dell’Officina dell’Arte, insieme ad Agostino Pitasi e Mariella Fortugno (editing) e a Paky Meduri per luci e suoni, rappresenteranno quello che ognuno di noi dà per scontato.

La vita vista dal palcoscenico

“Vi chiederete: cosa sarà mai? – spiega l’attore Piromalli – Cosa in questa vita diamo per scontato? Di sicuro, è la cosa a cui teniamo di più ma, forse, pensiamo di meno. E’ la vita, quel vasto “mondo” che per varie vicissitudini, sottovalutiamo, non diamo il giusto valore o ancora peggio, non lo valorizziamo per la sua vera essenza. E parleremo di questa vita dal punto di vista del palcoscenico – continua l’attore dell’Officina dell’arte – Vi faremo vedere come situazioni normali, più o meno serie, filtrate attraverso l’occhio di un riflettore, possono diventare fonte di ilarità latente”.

Insomma, uno spettacolo da non perdere che vedrà ancora una volta sul palcoscenico, due “colonne”, due grandi ed affiatati attori, amici nella vita e complici a teatro.