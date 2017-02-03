In scena ‘La mia idea. Memorie di Joe Zangara’ di e con Ernesto Orrico

Un emigrante calabrese e un gesto che poteva cambiare la storia: Ernesto Orrico porta in scena a SpazioTeatro la storia di Joe Zangara

“La casa dei racconti”, mini rassegna teatrale in forma di trittico, ideata e curata da SpazioTeatro che continua la sua attività ininterrotta da diciotto anni con produzioni proprie e ospiti provenienti da tutto il territorio nazionale, torna domenica 5 febbraio. Anche questo secondo appuntamento vedrà un autore calabrese intraprendere un racconto che parte dalla nostra terra per arrivare lontano: “La mia idea. Memorie di Joe Zangara”. Lo spettacolo di e con Ernesto Orrico con le musiche dal vivo di Massimo Garritano, racconta di un emigrante solo, forse insoddisfatto della sua vita; anche se la storia, sulla base dei fatti avvenuti, lo potrebbe giudicare come un assassino, un comunista strano o un anarchico naif.

La storia dell’emigrante Joe Zangara

Il racconto di questo insolito calabrese, che si sviluppa in prima persona grazie a una lingua che mescola il suo dialetto a una sorta di slang americano, si snoda attorno a un atto che compie, un gesto considerevole che potrebbe cambiare per sempre il corso di importanti eventi. Zangara, infatti, attenta alla vita di Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti. Ma sarà attorno a questa storia principale che si apriranno le narrazioni parallele, le quali prendono forma propria tratteggiando un’umanità tormentata dall’emigrazione. Una storia reale, quella di Joe Zangara, conosciuta da pochissimi ma che svela stati d’animo e percorsi di vita ostici e mai così attuali. Una tappa da non perdere quella di Orrico, che anticipa il suo prossimo volo a New York che lo porterà a calcare le scene dell’Italian Theater Festival.

Lo spettacolo teatrale, prodotto da Zahir, si compone della collaborazione artistica di Emilia Brandi

delle scene di Ernesto Orrico e Antonio Giocondo, delle foto originali presenti nella scena di Matteo Ianni Palarchio e di luci e audio a cura di Antonio Giocondo. La sala SpazioTeatro si trova in Via San Paolo 19/A (vicino al liceo Leonardo da Vinci) a Reggio Calabria; si consiglia di prenotare chiamando al 339.3223262. info: www.spazioteatro.net