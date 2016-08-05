In Calabria la prima schiusa di Tartaruga marina. ‘La prossima aperta al pubblico’

Dopo giorni di sopralluoghi sono nate 58 tartarughe Caretta Caretta in provincia di Reggio Calabria: la prossima schiusa sarà aperta a tutti

Dopo giorni di sopralluoghi, in una spiaggia della costa dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria, sono nate 58 tartarughe Caretta Caretta. Si tratta della prima nascita della stagione. A darne l’annuncio, la Caretta Calabria conservation che quotidianamente monitora chilometri di lungomare in cerca di orme e nidi’.

‘La prossima schiusa sarà aperta a tutti”, dice Salvatore Urso, fondatore dell’associazione. ”Vi aspettiamo a Ferruzzano, dove abbiamo già allestito la recinzione ombreggiante per consentire al pubblico di assistere all’evento, senza disturbare il ‘lungo’ viaggio verso il mare delle piccole che nasceranno”.

La Caretta Calabria conservation quotidianamente monitora quotidianamente chilometri di lungomare in cerca di orme e nidi. Per informazioni e aggiornamenti sull’evento è possibile seguire la pagina facebook dell’associazione Caretta Calabria conservation dove in tempo reale verrà comunicato lo stato delle uova del nido che si trova nella spiaggia di Ferruzzano.

(foto: repubblica.it)