Il giornalista Antonio Padellaro sarà il protagonista della prima serata di StarTALK, che parte domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 21 e 30, nello splendido scenario di Piazza San Rocco a Scilla.

“Dobbiamo imparare a determinare la rotta guardando le stelle e non lasciarci ingannare dalle luci incerte di navi lontane che passano” scriveva Romano Battaglia [Silenzio, 2005]. StarTALK nasce per un’urgenza che prende il via proprio da questa esortazione: quella di non limitarci a guardare le stelle cercando di non farci ingannare, ma di ascoltarle e assorbirne la capacità di determinare la rotta. A Scilla le stelle parlano. Lo fanno in modo introspettivo come sanno fare. Lasciando il segno.

Informazione e giustizia a StarTALK

La prima edizione di StarTALK parte esplorando due mondi che oggi sono, ancor più di un tempo, il perno su cui si incardina la società: l’informazione e la giustizia, quella che è qualcosa di più della legalità. Due ospiti che sono due eccellenze di questi mondi: Antonio Padellaro, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, e Nicola Gratteri, il magistrato che ha saputo coniugare l’attività interna alla Dda con la capacità divulgativa. Entrambi con una grande carica umana e la forza dei fatti a supportare le loro analisi urgenti. La formula del talk, che ormai da alcuni anni continua a riscuotere successo e il gradimento del pubblico, è il modo giusto per apprezzare, pur in un contesto vacanziero, lo spazio alla riflessione e all’approfondimento.

Antonio Padellaro ha lavorato per il Corriere della Sera dal 1971 al 1990 come redattore e responsabile della redazione romana. Nel 1990 è stato assunto da L’Espresso di cui è stato vicedirettore.

Nel 2001 è passato a lavorare per L’Unità, di cui ha ricoperto il ruolo di direttore dal 2005 al 2008. Dal 2009 al 2015 è stato direttore de Il Fatto Quotidiano, quotidiano che ha contribuito a fondare, e dallo stesso anno è Presidente della Società Editoriale il Fatto ed editorialista del giornale. Tra le sue pubblicazioni: “Senza cuore. Diario cinico di una generazione al potere“, 2000; “Non aprite agli assassini. Il caso Fenaroli e i misteri italiani”, 2001; “Il libro nero della democrazia. Vivere sotto il governo Berlusconi”, con F. Colombo, 2002;” Io gioco Pulito”, 2009; “Il Fatto personale“, 2016.

L’organizzazione e le serate della rassegna

StarTALK è una rassegna organizzata dall’associazione Incroci in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Scilla che anche quest’anno punta fortemente sugli eventi culturali, oltre che su un ricchissimo programma di eventi estivi, per offrire ai cittadini e ai turisti manifestazioni all’altezza di un centro che ormai si è affermato come una delle principali mete del turismo nazionale e internazionale. Le serate saranno condotte dai giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo.

Dopo l’appuntamento del 2 agosto con Antonio Padellaro la prossima tappa di StarTALK sarà giovedì 10 agosto, sempre alle 21 e 30 a Piazza San Rocco, con il magistrato Nicola Gratteri.