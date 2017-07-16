‘Scilla e Cariddi’ un racconto che solca i mari e attraversa le generazioni

Come ogni domenica CityNow.it torna con un nuovo appuntamento della rubrica #InsideTheBook. A far da protagonista questa settimana uno dei tanti volumi che narra la famosissima leggenda di Scilla e Cariddi.

Il volume scritto a quattro mani da Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto raccoglie storie di creature magiche e mostruose, di giganti e di maghe, di eroi e di eroine che appartengono al patrimonio di miti e leggende dell’area dello Stretto e all’immaginario di tutto il Mediterraneo.

Scilla e Cariddi, Castore e Polluce, Polifemo, Mammadrava, Colapesce, Eolo, Efesto diventano protagonisti di avventure del nostro tempo, affrontano vicende e problemi degli umani.

Una serie di libri per i più piccoli

Quello incentrato su Scilla e Cariddi è solamente il primo libro della serie inventata dai due autori. La particolarità, oltre che nel tema, inconsueto ma intrigante, è anche l’età consigliata per la lettura del libro, che caso strano va dai 3 anni in sù.

Un caso più unico che raro, che permetterà a genitori, parenti ed amici di insegnare ai più piccoli le basi della storia della nostra terra, così ricca di tradizioni e cultura.

Una leggenda conosciuta in tutto il mondo

Non dobbiamo dimenticare infatti che la storia di Scilla e Cariddi è conosciuta in tutto il mondo. Probabilmente grazie all’aiuto degli antichi filosofi che più volte nei loro scritti hanno menzionato la leggenda.

Dall’Odissea di Omero all’Eneide di Virgilio fin alla Metamorfosi di Ovidio tutti parlano di quel caratteristico borgo situato a picco sul mare, luogo di tanta cultura, di tanta bellezza e vita in provincia di Reggio Calabria.

Il ricordo della bellezza di Scilla

Oggi più che mai è necessario ricordare la bellezza incontaminata di questi luoghi, per non dimenticare che la natura spesso ci toglie tanto, come è sfortunatamente capitato nella piccola Scilla a causa del maltempo. Ma in fondo è proprio grazie ad essa che tutto ciò esiste.

Cogliamo l’occasione per augurare all’incantevole Scilla di tornare presto al suo splendore. #ForzaScilla

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