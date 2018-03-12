Scilla Cuore giunge alla sua XVIII Edizione, anche quest’anno, a fronte degli importanti consensi ottenuti negli anni precedenti, viene ritenuto opportuno approfondire le grandi tematiche cardiologiche nell’ottica di un confronto interattivo con gli esperti docenti di formazione.

Gli argomenti proposti saranno affrontati, alla luce delle novità che la ricerca scientifica presenta al mondo medico, privilegiando gli aspetti clinico-pratici sulla ricerca teorica. Quest’anno si è scelto di focalizzare l’attenzione su: scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, prevenzione e diagnostica cardiovascolare, cardiologia interventistica, aritmologia, riabilitazione cardiologica, cardio-angiologia, patologie valvolari, cardiologia pediatrica, genetica e biologia dell’aterosclerosi, farmacologia clinica, cardioncologia e rischio cardiometabolico.

Il programma dell’edizione

Il programma di Scilla Cuore XVIII Edizione prevede, come di consueto, la partecipazione di esperti di settore con la funzione di rendere vivace ed interattivo lo svolgimento delle singole sessioni. È noto che la base essenziale di ogni progresso scientifico è rappresentata dalla continua verifica del certo. Infatti ciò, costituisce l’obiettivo primario del progetto formativo “Scilla Cuore” che, intende realizzare attraverso l’autorevole e qualificato contributo culturale dei docenti di formazione>>.

Focus in Cardiologia 19 Aprile 2018

Razionale Scientifico : Dott. Vincenzo Montemurro

<< L’obiettivo di questo focus è aggiornare la classe medica, sia Medici di Medicina Generale che Specialisti, su innovazioni farmacologiche e diagnostiche che consentono un miglioramento della gestione e trattamento delle malattie cardiovascolari. Da un punto di vista farmacologico sono sempre più numerose le evidenze scientifiche, comprese le linee guida internazionali, che mostrano come le terapie di associazione aumentano sia la compliance del paziente cardiopatico che l’efficacia su nuovi target terapeutici. Anche dal punto di vista diagnostico ci sono novità che nel giro di pochi anni cambieranno le modalità di gestione delle malattie cardiovascolari e loro complicanze. Il management continuo e programmato delle malattie cardiovascolari deve rappresentare un nuovo e moderno approccio metodologico finalizzato ad una valutazione oggettiva delle terapie che, dovranno essere sempre più personalizzate e orientate sulle caratteristiche del singolo paziente>>.