‘Scilla’, la nuova creazione Bollani Biciclette presentata da ‘La Bottarga’
La nuova bicicletta Scilla di Bollani Biciclette parte da Milano, da La Bottarga, per un tour ispirato al design italiano degli anni Sessanta
29 Maggio 2018 - 18:34 | di Vincenzo Comi
Bollani Biciclette lancia il tour di presentazione della nuova Scilla, interamente progettata nel luogo che le ha dato il nome, e che già è stata apprezzata in tutto il Mondo, per il disegno speciale e per i materiali utilizzati, ispirati al mondo degli anni Sessanta e della Dolce Vita. In particolare, a un simbolo del Disegno Italiano: il celebre Riva Aquarama, motoscafo amato da tutti.
Il tour di presentazione parte da un luogo che getta un ponte tra Scilla e Milano: La Bottarga, di cui CityNow ha ampiamente parlato, negli ultimi tempi.
E non poteva essere altrimenti: la Bottarga è un luogo in cui Estetica, Gusto e Tradizione si mescolano alla modernità e a una nuova visione del Made in Italy, in cucina.
Perché il Disegno si lega, da sempre, al Gusto e allo stile di vita, alla Sperimentazione e alla Ricerca, in tutte le sue declinazioni.
Il viaggio di Scilla inizia da qui, dunque, da La Bottarga, nel centro di Milano, nelle vicinanze di piazzale Baracca, il cui cavallino è uno dei simboli più importanti della produzione automobilistica italiana e mondiale: Ferrari.
Un filo rosso che lega la bicicletta all’automobile, alla nautica e allo stile italiano.
In questa occasione speciale, verrà svelato il menù degustazione “Scilla e Cariddi”, opera dello chef Antonio Battaglia, di cui si parla sempre più insistentemente, dietro le quinte del mondo della Cucina, circa un suo impegno televisivo.
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