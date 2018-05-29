“Abbiamo scelto il luogo più rappresentativo dell’Eccellenza del territorio di Scilla e della Costa Viola, in Milano, La Bottarga, perchè più di tutti riassume il senso estetico e di ricerca che si cela dietro a un progetto come la nuova Scilla”, aggiunge Bollani, ormai presente in pianta stabile nel reggino.E non poteva essere altrimenti: la Bottarga è un luogo in cui Estetica, Gusto e Tradizione si mescolano alla modernità e a una nuova visione del Made in Italy, in cucina.

Perché il Disegno si lega, da sempre, al Gusto e allo stile di vita, alla Sperimentazione e alla Ricerca, in tutte le sue declinazioni.

Il viaggio di Scilla inizia da qui, dunque, da La Bottarga, nel centro di Milano, nelle vicinanze di piazzale Baracca, il cui cavallino è uno dei simboli più importanti della produzione automobilistica italiana e mondiale: Ferrari.

Un filo rosso che lega la bicicletta all’automobile, alla nautica e allo stile italiano.

In questa occasione speciale, verrà svelato il menù degustazione “Scilla e Cariddi”, opera dello chef Antonio Battaglia, di cui si parla sempre più insistentemente, dietro le quinte del mondo della Cucina, circa un suo impegno televisivo.